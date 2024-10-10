ABD Tüketici Fiyat Endeksi Eylülde Beklentileri Aştı

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylülde Yükseliş Gösterdi

Eylül 2023 itibarıyla, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda %0,2 artış gösterdi. Yıllık artış ise %2,4 olarak kaydedildi. Bu rakamlar, uzmanların tahminlerinin üzerinde bir artış olarak değerlendirildi. Ekonomik Gelişmelerin Gözlemlenmesi

Artan tüketici fiyatları, piyasa dinamiklerini etkilemeye devam ederken, yatırımcılar ve ekonomistler bu verileri dikkatle izliyor. Eylüldeki artış, enflasyonun kontrol altında tutulması açısından önemli bir gösterge olarak görülebilir.