ABD ve Birleşik Krallık, Teknoloji Refahı Anlaşması ile İşbirliğini Güçlendiriyor

ABD ile Birleşik Krallık, Teknoloji Refahı Anlaşması kapsamında yapay zeka, sivil nükleer, füzyon ve kuantum teknolojilerinde stratejik işbirliğini derinleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 18:42
ABD ve Birleşik Krallık, Teknoloji Refahı Anlaşması'nda Mutabakata Vardı

ABD ile Birleşik Krallık, bilim ve teknoloji alanında stratejik işbirliğini güçlendirmek amacıyla Teknoloji Refahı Anlaşması'na ilişkin mutabakat zaptı imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, muhtıranın stratejik bilim ve teknoloji alanlarında karşılıklı işbirliğini sağlamayı hedeflediği vurgulandı.

Yapay Zeka: Altyapı ve Güvenlik Önceliği

Açıklamada yapay zekanın çağın belirleyici teknolojisi olduğu belirtilerek, güçlü bir yapay zeka altyapısı kurulmasının, araştırmacıların hesaplama kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılmasının, yeni bilimsel veri setleri oluşturulmasının ve ölçüm ile değerlendirme konusundaki uzmanlığın kullanılarak yapay zekanın benimsenmesi ve toplum güvenliğinin artırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Tarafların, yapay zeka alanında ortak araştırma programları yürütmeyi ve bilim, sağlık, biyoteknoloji, hassas tıp ve füzyon enerji gibi öncelikli alanlarda model ve veri setleri geliştirmeyi planladığı bildirildi.

Sivil Nükleer Enerji ve Füzyon

Sivil nükleer enerji alanında gelişmiş nükleer reaktörler, nükleer yakıtlar ve füzyon enerjisi konularında işbirliği yapılmasının hedeflendiği ifade edildi. Bu kapsamda güvenilir tedarik zincirleri oluşturulması, düzenleyici süreçlerin hızlandırılması ve nükleer güvenlik ile yayılma karşıtı standartların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kuantum Teknolojileri

Kuantum alanında ise kuantum bilgisayar donanımı, yazılım ve algoritmalarda atılımların hızlandırılması planlanıyor. Ayrıca kuantum algılama ve diğer kuantum teknolojileri için güvenilir, birlikte çalışabilir standartlar geliştirilmesi öngörülüyor.

Diğer Öncelikli Alanlar

Açıklamada ayrıca araştırma güvenliği ve kritik teknolojilerde işbirliğinin derinleştirilmesinin hedeflendiği; 6G teknolojileri, konumlama ve zamanlama ile güvenli yatırımlar gibi alanlarda ortak AR-GE faaliyetlerinin yürütüleceği belirtildi.

Beyaz Saray açıklaması, iki ülkenin ileri teknoloji alanlarında uzun vadeli ortaklık ve standart oluşturma çabalarını artırma niyetini ortaya koydu.

