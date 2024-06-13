Acil nakit arayana 50.000 TL kredi başvurusu açıldı! 4A 4B 4C'lilere müjde

Sigortalı çalışanlara 50 bin TL ödeme kampanyası başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

50 BİN TL ÖDEME KAMPANYASI

En çok tercih edilen kamu bankalarından Ziraat Bankası müşterilerine özel yeni bir kampanya başlattı. Başvuru yapacak kişilerin emekli maaşını bankadan alması gerekiyor. Aynı zamanda kredi notunun da yeterli olması gerekiyor. 50 bin TL kredi için başvurular banka şubelerinden ya da online kanallar aracılığıyla yapılabiliyor.





Başvuru yaparken kimlik kartı fotokopisi, emekli maaşı belgesi ve ikametgah belgesinin ibraz edilmesi gerekiyor. Emekli müşterilere özel başlatılan 50 bin TL kredi ödemesinde uygun faiz oranları ve esnek geri ödeme planları da uygulanıyor. Kampanyadan faydalanmak için başvuru yapmadan önce kredi notunuzu kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda ibraz edeceğiniz belgelerin güncel olması, eksiksiz ve doğru şekilde sunulması da başvurunun sağlıklı sonuçlandırılmasında büyük rol oynar.