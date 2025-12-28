Adana'da 16'sı Kadın 32 Çiftçiye Yüzde 100 Hibe Makine Desteği

Adana'da 16'sı kadın 32 çiftçiye makine desteği

Adana'da Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında, 16'sı kadın olmak üzere toplam 32 çiftçiye yüzde 100 devlet desteğiyle hamur yoğurma ve ceviz soyma makineleri hibe edildi.

Teslimat töreni ve proje kapsamı

Makine teslim programı, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, KDAKP'nin kentte 7 ilçede yer alan 8 Ekonomik Kalkınma Kümesi (EKK) içinde başarıyla uygulandığını vurguladı.

Bayazıt şöyle devam etti:

"Bugün burada 16 kadın çiftçimize hamur yoğurma makinesi, 16 erkek çiftçimize ise ceviz soyma makinesi olmak üzere toplam 32 çiftçimize yüzde 100 hibe ile makine teslimi gerçekleştiriyoruz. Ceviz soyma makinesi desteğinden yararlanan üreticilerimiz, proje bölgesindeki ceviz üreticilerine ücret karşılığı hizmet sunarak aile bütçelerine katkı sağlama ve gelirlerini artırma imkânı elde edecektir. Kırsalda yaşayan kadınların ev içi iş yükünü azaltmaya yönelik faaliyetler KDAKP kapsamında ayrı bir önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, kadınlarımızın gerek kendi hanelerinin gerekse çevre hanelerin hamur işi ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamak amacıyla hamur yoğurma makineleri temin edilmiştir."

Hibe tutarı ve hedefler

Bayazıt, 2025 yılı içerisinde KDAKP kapsamında kentte 7 ilçede toplam 463 üreticiye yaklaşık 45 milyon 500 bin TL hibe desteği sağlandığını belirtti. Ayrıca, toplam 32 çiftçiye 1 milyon 2 bin 800 TL tutarında hibe desteği verildiğini kaydetti.

Belgelerin takdimi

Programın sonunda, ceviz soyma ve hamur yoğurma makinesi almaya hak kazanan çiftçilere makine teslim belgeleri, Adana Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ve ilçe müdürleri tarafından takdim edildi.

ADANA’DA "KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ" KAPSAMINDA 16’SI KADIN 32 ÇİFTÇİYE YÜZDE YÜZ DEVLET DESTEĞİYLE HAMUR YOĞURMA VE CEVİZ SOYMA MAKİNESİ VERİLDİ.