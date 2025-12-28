DOLAR
Bankaların Habersiz Sildiği Para Puanlar Geri Talep Edilebilecek

Bursa Tüketiciler Derneği: Bankaların yıl sonunda haber vermeden sildiği para puanlar için tüketiciler hakem heyetlerine başvurarak tazminat talep edebilir.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 09:57
Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, bankaların müşterilere çeşitli harcamalar karşılığında tanımladığı para puanların yıl sonunda haber verilmeden silinemeyeceğini vurguladı. Yıl sonu itibarıyla silinen puanlar için tüketiciler hakem heyetlerine başvurarak tazminat talep edebilir.

Dernek uyarıyor: Bilgilendirme zorunlu

Yılmaz, yıl sonuna doğru sıkça arandıklarını belirterek tüketicilerin biriken para puanlarının silinip silinmediğine ilişkin bilgi talep ettiklerini ifade etti. Başkan Yılmaz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Tüketicilerin uğradığı bu zarar karşılığında tüketici hakem heyetlerine başvurarak zararın tazminini talep edebileceklerini belirtmek isteriz"

Hangi harcamalar puan kazandırıyor?

Yılmaz, kredi kartı ve üye iş yeri harcamalarıyla tüketicilerin kampanyalar kapsamında para puan kazandığını belirtti ve ekledi:

"Yıl sonu yaklaştığında, tüketicilerimiz derneğimizi arayarak kredi kartıyla yaptıkları alışverişler sonucunda biriken para puanların silinip silinmediğine ilişkin bilgi talep etmektedirler. Üye iş yerleri ve kredi kartı üzerinden yapılan harcamalarla ilgili kampanyalar kapsamında ya da üye iş yerlerinde yapılan harcamalar sonucunda tüketiciler kredi kartları üzerinden para puan kazanmaktadırlar"

Özel kartlarda puan aktarımı mümkün

Yılmaz, bazı yüksek limitli kartlarda puanların yeni yıla aktarılabildiğini söyleyerek durumu şöyle açıkladı:

"Bu puanların bazıları dönemsel kampanyalarla sınırlı olup, bir kısmı ise birikerek yıl sonuna kadar tüketicinin topladığı para puanlarla ihtiyaçlarını karşılamasına imkân tanımaktadır. Ancak yıl sonunda kullanılamayan bu puanlar, bankalar tarafından yıl sonu bilanço ve muhasebe hesapları gerekçe gösterilerek sıfırlanmaktadır. Oysa yüksek limitli ve yüksek yıllık ücretli bazı özel kartların para puanları yeni yıla aktarılabilmektedir. Ancak kullanılan kartların çoğunluğunda toplanan bu para puanlar, yıl sonu itibarıyla bu gerekçeyle sıfırlanmaktadır"

Hakkınızı arayın: Hakem heyetine başvuru

Tüketicinin bilgilendirilmesi esastır, diyen Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada iki hususa dikkat çekmek istiyorum. Birincisi; tüketiciye satılan mal ve hizmetlerle ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketicinin bilgilendirilmesi esastır. Bu nedenle bankaların da verdikleri bu hizmet kapsamında, eğer para puanlar yıl sonunda sıfırlanıyorsa, mutlaka tüketiciye bir mesajla bildirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bildirilmediği takdirde, tüketicilerin uğradığı bu zarar karşılığında tüketici hakem heyetlerine başvurarak zararın tazminini talep edebileceklerini belirtmek isteriz. Çünkü bu para puanlar, tüketici açısından kazanılmış bir hak durumundadır ve bu hakkın yılsonu muhasebe ya da bilanço gerekçesiyle sıfırlanması, tüketicinin aleyhine bir durum oluşturmaktadır."

Ne yapmalısınız?

Yılmaz, bilgilendirme yapılmayan durumlarda tüketicilerin hakem heyetlerine başvurması gerektiğini belirterek uyardı:

"Bankalar, eğer uygulamaları bu yönde ise, tüketicileri mutlaka bir mesajla bilgilendirmek durumundadır. Bilgilendirme yapılmadığı takdirde, silinen para puanlarla ilgili olarak tüketicilerimiz hakem heyetlerine başvurarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep edebilirler."

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

