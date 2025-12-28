Alaçatı'da yılbaşı rezervasyonları %40'a ulaştı

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, bölgedeki yılbaşı hazırlıkları ve rezervasyon taleplerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Ünsal, Alaçatı’da şu an itibarıyla konaklama tesislerinde rezervasyon oranlarının %40, restoranlarda ise %50 seviyelerinde seyrettiğini belirtti.

Son hafta belirleyici olacak

Ünsal, bölgenin her yıl son dakika rezervasyonlarının etkili olduğu bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Mevcut ekonomik şartlar ve tüketici davranışlarındaki değişimlere dikkat çeken Ünsal, talebin önümüzdeki günlerde daha net şekilleneceğini ifade etti.

"Son haftayı görmek daha sağlıklı olacaktır"

Restoranlardaki durum

Restoran sektöründeki son durumu da paylaşan Ünsal, "Restoranlar cephesinde şu anda ortalama doluluk oranı yaklaşık %50 seviyelerinde seyrediyor. Yılbaşı programlarının netleşmesiyle birlikte bir miktar hareketlilik beklenmekle birlikte, restoranların da süreci ihtiyatlı bir planlamayla yönetmesi gerektiğini düşünüyoruz. Genel olarak Alaçatı’da yılbaşı dönemine yönelik ilgi mevcut; ancak sektör olarak beklentilerimizi kontrollü ve gerçekçi bir çerçevede tutmayı önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

ALAÇATI TURİZM DERNEĞİ BAŞKANI KEREM ÜNSAL