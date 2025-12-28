Nazilli Ticaret Odası Başarı Ödülleriyle İhracatçıları Onurlandırdı

Nazilli Ticaret Odası (NTO), Nazilli başta olmak üzere sorumluluk sahasında bulunan Sultanhisar, Yenipazar, Bozdoğan, Karacasu, Buharkent ve Kuyucak ilçelerinde faaliyet gösteren başarılı ihracatçı üyelerini onurlandırmak amacıyla "Nazilli Ticaret Odası Başarı Ödülleri Programı"nı düzenledi.

Odanın konferans salonunda gerçekleştirilen törende ev sahipliğini Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve Nazilli Ticaret Odası Meclis Başkanı Süleyman Gürbüz üstlendi. Programa Kaymakam Huriye Küpeli Kan, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ile protokol üyeleri, ihracat firmalarının yetkilileri ve davetliler katıldı.

Ege İhracatçılar Birliği listesinde yer alan başarılı firmalar, Nazilli Ticaret Odası tarafından ödüllendirildi ve başarı ödülleri protokol üyeleri tarafından firmaların yetkililerine takdim edildi.

"İhracatçılarımızla daha da güçleniyoruz"

Yoğun katılımla gerçekleşen törende söz alan Nuri Arslan, etkinliğin amacı ve oda çalışmalarına dair değerlendirmelerini paylaştı. Başkan Arslan şöyle konuştu:

"Ülke ekonomimize güç katan değerli ihracatçı üyelerimizle daha da güçleniyoruz. İnovasyon yapan, yerel ürünlerimizi katma değer oluşturacak şekilde dış pazarlara sunabilen, kendini geliştiren işletmeler önce kendilerine daha sonra bölgeye büyük katkı yapmaktadırlar. Ayrıca; yurtiçinde ve yurtdışında ihracatımızın artması için, fuar organizasyonları yaparken, üye bilgilendirme eğitimlerimiz ile ihracat potansiyeli olan ancak çeşitli sebeplerle bu düşüncesini gerçekleştiremeyen üyelerimiz için çözüm odağı olmak için gayret gösteriyoruz. İhracatımızın daha fazla artması için Nazilli Ticaret Odası üstüne düşen her görevi yapmaya hazırdır. Bölgenin kalkınmasının ancak üretim ve ihracatın arttırılması ile mümkün olacağını düşünüyorum"

Arslan, ayrıca sanayicilerin yatırım yapabilmesi için yeni organize sanayi alanlarına ihtiyaç duyulduğunu belirterek destek çağrısında bulundu. Kapatılan Sümer Basma Fabrikası alanının atıl durumdan çıkarılması için adımların atılması gerektiğini vurguladı. Konuşmasının sonunda, zorlu piyasa şartlarında başarılara imza atan firmalara Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclisi adına teşekkür ederek tüm firma temsilcilerini tebrik etti.

"Organize sanayilerimiz için ‘deniz bitti’ diyebiliriz"

AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen de törende söz alarak NTO yönetimine ve üyelerine ekonomiye katkılarından dolayı teşekkür etti. Özmen, Nuri Arslan'ın taleplerinin takipçisi olacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Nuri başkanımızın dileklerini çözüme kavuşması için yakından takip edeceğiz. Sit alanı ve sit alanı olmayan alanlar konusunda da çalışmalarımız olacak. Ancak sanayicimizin yatırım alanına ihtiyacı konusunda olumlu cevap veremiyoruz. Çünkü topraklarımız çok kıymetli. Ovalarımız büyük ova, dağlarımız ise zeytinlik. Onun için Aydın sanayileşme anlamında arazi yönünden zengin değil. Tabiri caize aslında organize sanayilerimiz için ‘deniz bitti’ diyebiliriz. Aydın bir tarım kenti ve sanayi için çok değerli topraklarımızı bitirmeyelim. Onun için ‘ne yapabiliriz’ diyerek bunun çalışmasını da yapmaktayız"

"Üretip de satamıyorsak bir kıymeti yok"

Kaymakam Huriye Küpeli Kan ise Nazilli'nin üretkenliğini ve ihracatçılara verdiği değeri vurgulayarak şöyle konuştu:

"Nazilli’nin üreten, çok çalışkan insanları ve çok çalışkan kadınları var. İhracatçılarımız ise bunları değere dönüştürüyor. Ne kadar çok üretim yaparsak yapalım satamıyorsak, ihracat yapamıyorsak bir faydası olmaz. Üretim kıymetli ama ihracat da ondan daha kıymetli. İkisi de birbirini destekliyor"

Tören sonunda Nazilli’nin kadın girişimcilerinin ürünlerini sergilediği stantlar büyük ilgi gördü; ziyaretçiler stantları yoğun ilgiyle gezdi.

NAZİLLİ TİCARET ODASI'NIN BAŞARILI İHRACATÇILARI ÖDÜLLENDİRİLDİ