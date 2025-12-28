DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.760.968,62 -0,18%

Denizli'de Zincir Market Açılışı: 9 Saat Kuyruk, 1.000 TL Hediye Çeki ve Teknoloji İndirimleri

Denizli'de bir zincir marketin açılışında teknoloji indirimleri ve ilk 1.000 kişiye 1.000 TL hediye çeki kampanyası nedeniyle vatandaşlar gece boyunca 9 saat kuyrukta bekledi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 09:50
Denizli'de Zincir Market Açılışı: 9 Saat Kuyruk, 1.000 TL Hediye Çeki ve Teknoloji İndirimleri

Denizli'de Zincir Market Açılışı İzdihama Yol Açtı

Denizli'de bir zincir marketin açılışında, teknoloji ürünlerindeki indirim ile ilk bin kişiye 1.000 TL değerinde hediye çeki kampanyasının duyulması üzerine vatandaşlar gece yarısından itibaren market önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruk, havadan görüntülendiğinde bir kilometreyi aşan uzunlukta olduğu görüldü.

Kuyruk ve yoğunluk

Marketin Denizli'deki ilk, Türkiye'deki ise 11. şubesi açılışa özel oyun konsolları ve cep telefonları gibi teknoloji ürünlerindeki cazip fiyatlarla dikkat çekti. Vatandaşlar gece saatlerinden itibaren market önünde sıra oluşturarak, uzun bekleyişin ardından hediye alışveriş çekini aldıktan sonra markete akın etti. Kurdele kesiminin ardından açılışta adeta izdiham yaşandı.

Mağazanın açılışa özel indirimleri özellikle teknoloji, et, kuru gıda, mutfak ve şarküteri bölümlerinde yoğunluğa neden oldu; vatandaşlar kalabalık nedeniyle zaman zaman alışverişte zorluk yaşadı.

Vatandaşlar ne dedi?

Gece yarısı kuyrukta bekleyerek kampanyadan yararlanmak isteyenlerden Ahmet Faik Berkay, 'Biz oyun konsolu almaya geldik. Çok iyi. Piyasanın çok altında. Uzun zamandır araştırıyordum zaten. Fırsatı bulunca kaçırmadım. Piyasada 35 bin TL civarında geziyor. Hani yılbaşı indirimi 30 bin TL’ye falan indi. Ama burada 19 bin 999 lira. Biz gece 02.30 gibi buradaydık' diye konuştu.

Diğer vatandaşlar da fiyatların uygun olduğunu belirterek temel ihtiyaç alışverişlerini kampanyalı fiyatlarla gerçekleştirdiklerini ve kalabalığın bunu gösterdiğini ifade etti.

Horozla gelen katılımcı

Denizli'de horoz yetiştiriciliği yapan Okan Gökbudak, kümese götürdüğü Denizli horozlarını gözetirken kuyruğu görünce sıraya girdiğini belirterek, 'Biz de girdik sıraya. Denizli horozlarıyla Denizli’ye yeni gelen marketi karşılamış olduk' dedi.

Market yöneticisinden açılış açıklaması

Market yöneticilerinden Uğur Ekiz, açılışa ilişkin yaptığı açıklamada, 'Türkiye’de 11. mağazamızı Denizli’de açmış bulmaktayız. 40 bin çeşit ürünle, 8 bin metrekarelik alışveriş alanıyla, gıdadan, teknolojiye, tüm ürünlerde muhteşem indirimlerle halkımızı karşılıyoruz. Müşterilerimizin teveccühü çok fazla. Tüm Denizli halkına, Ege’ye teşekkürler ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Ekiz, mağazada tekstilden teknolojiye, meyve-sebzeden şarküteriye kadar geniş ürün yelpazesi bulunduğunu, pastane, lokumcu, kuruyemişçi ve yufkacı gibi bölümlerin yer aldığını vurguladı. Ayrıca 3 bine yakın çalışanları olduğunu, Denizli'de 250 kişilik istihdam sağladıklarını, toplam 200 bin metrekarelik alışveriş alanına sahip olduklarını ve mağazada 15 bin metrekarelik LED ekranlar bulunduğunu söyledi.

DENİZLİ’DE BİR ZİNCİR MARKETİN AÇILIŞINDA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNDEKİ İNDİRİMİN YANI SIRA HEDİYE ÇEKİ...

DENİZLİ’DE BİR ZİNCİR MARKETİN AÇILIŞINDA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNDEKİ İNDİRİMİN YANI SIRA HEDİYE ÇEKİ VERİLECEĞİNİ DUYANLAR 9 SAAT KUYRUKTA BEKLEDİ. MARKETİN ÖNÜNDE GECE YARISI OLUŞMAYA BAŞLAYAN VE BİR KİLOMETREYİ AŞAN KUYRUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. BİR VATANDAŞIN HOROZLA AÇILIŞA KATILMASI DİKKAT ÇEKTİ.

DENİZLİ’DE BİR ZİNCİR MARKETİN AÇILIŞINDA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNDEKİ İNDİRİMİN YANI SIRA HEDİYE ÇEKİ...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Zincir Market Açılışı: 9 Saat Kuyruk, 1.000 TL Hediye Çeki ve Teknoloji İndirimleri
2
Bankaların Habersiz Sildiği Para Puanlar Geri Talep Edilebilecek
3
Adana'da 16'sı Kadın 32 Çiftçiye Yüzde 100 Hibe Makine Desteği
4
Sarıgöl'ün Crimson Üzümleri: Soğuğa Dayanıklı ve Uzun Raf Ömrü
5
ASO Başkanı Seyit Ardıç: Ankara’yı Geleceğin Sanayi ve Teknoloji Başkenti Yapma Hedefi
6
Mikroçip Uyarısı: 31 Aralık'a Kadar Takmayanlara Ceza
7
Büyüksimitci: "Sanayicilerimizin ABD ve Çin Arasındaki Başarısı Mükemmel"

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti