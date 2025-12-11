Cevdet Yılmaz: IMF tahminleri gerçekleşirse Türkiye dünyanın 16’ncı büyük ekonomisi olacak

5. Finansın Geleceği Zirvesi'nde kritik ekonomi mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 5. Finansın Geleceği Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu jeopolitik risklere, artan ticari korumacılığa ve belirsizliklere dikkat çekti.

Yılmaz, dünya ekonomilerinin büyüme hızının yaklaşık %5 civarında olduğunu ve ticaret hacimlerinde göreceli bir zayıflama yaşandığını belirterek 2025-2026 döneminde ticaretin yıllık %3 civarında artmasının beklendiğini söyledi.

Etkinlikte Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Dünya ticareti, büyümenin bir miktar üzerinde olacak. Daha kapalı bir dünyaya gidiyoruz. Bu şartlar altında Türkiye ekonomisine bakmak durumundayız. Dünyada enflasyon beklendiği hızda düşmüyor. Enflasyon arzu edinilen düzeyde değil. Dış ticaretimizin asıl belirleyicisi ticaret ortaklarımızın büyüme performansıdır. Petrol başta olmak üzere emtiada olumlu bir tablo var. Bu gelişmeler Türkiye ekonomisi açısından olumlu" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin yıllık ortalama 1,9 daha fazla büyüdüğünü vurgulayarak, son 23 yılda kaydedilen başarının önemine işaret etti. "Kişi başına milli gelirimiz AB ortalamasına göre yüzde 38 civarındaydı. Bugün yüzde 70’e ulaştı. Bu önemli bir dönüşüm. Gelecek yıl yüzde 72’ye ulaşmayı bekliyoruz. İnşallah yüzde 100’leri göreceğiz. Önceliğimiz finansal istikrar ve enflasyonu düşürmek. Büyümeyi de istihdamı da ihmal etmeden dengeli büyümeyi sürdürüyoruz," dedi.

Yılmaz, ekonomi projeksiyonlarına ilişkin olarak şunları söyledi: "2025 yılı sonunda kişi başına düşen milli gelirimiz 1,5 trilyon doları aşacak. IMF tahminlerinin gerçekleşmesi dahilinde dünyanın en büyük 16. ülkesi olacağız. İlk defa İtalya’yı geçerek Avrupa’nın da en büyük 4’üncü ülkesi haline geleceğiz."

Merkez Bankası rezervlerinin güçlü seviyede olduğunu belirten Yılmaz, ülke içindeki altın birikimine de dikkat çekti: "Ülkemizde muazzam bir altın rezervi var. Bunları da kattığımız zaman aslında Türkiye çok daha büyük bir rezerve sahip. 80’lerden itibaren yapılan hesaplamaya göre Türkiye’de 300 milyar dolar gibi bir yastık altı altın varlığı söz konusu. Bugün bunun çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyoruz."

Yılmaz, para ve mevduat uygulamalarına dair şunları kaydetti: "TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı arttı. KKM bitmiş durumda. Toplam mevduat payı yüzde 0,1’e düşmüş durumda. Bir dönemin ihtiyacıydı, faydasıyla zararıyla. Bugün artık ihtiyacı yok. Artık çıkmış durumdayız."

Enflasyonla mücadeleye değinen Yılmaz, "Şu anda önceliğimiz enflasyonu daha aşağı çekmek" diyerek uygulanmakta olan 3 aşamalı plantan bahsetti. "Geçiş dönemini mayıs ayında tamamladık. Dezenflasyon süreci devam ediyor. 44 puandan fazla düşüş söz konusu. Normalde 30’un altını hedeflemiştik ama Eylül ayında beklenti dışında bir enflasyon oluştu" şeklinde konuştu.

Sermaye piyasalarına ilişkin verileri aktaran Yılmaz, 2024 yılında 33 şirketin halka arz edildiğini ve bunun sonucunda 57,3 milyar lira kaynak sağlandığını söyledi. Ayrıca, "4 Aralık 2025 itibarıyla 17 şirketin halka arzı gerçekleşmiş ve bu şirketler piyasadan 43,1 milyar lira seviyesinde fon temin etmiştir" dedi.

Yılmaz, ödeme altyapısına dair değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı: "3 trilyon liralık ortalama işlem hacmine ulaşan EFT Sisteminin yanı sıra 7/24 esasına göre çalışan FAST sisteminin 2024 yılında günlük ortalama 12,6 milyon işleme ulaşması ödeme altyapımızın geldiği noktayı göstermektedir."

Konuşmasını ekonomik istikrar, enflasyonla mücadele ve yapısal dönüşümün önemine vurgu yaparak tamamlayan Yılmaz, Türkiye'nin mevcut performansına ilişkin iyimser fakat temkinli bir tablo çizdi.

