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Ağustos Ayında Üretici Fiyatlarında Keskin Artışlar

Yİ-ÜFE, Ağustos 2023'te madencilikten su teminine kadar birçok sektörde gözle görülür fiyat artışları kaydetti.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:32
Ağustos Ayında Üretici Fiyatlarında Keskin Artışlar

Ağustos 2023 Üretici Fiyat Endeksi Verileri

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ağustos ayında yıllık bazda önemli artışlar gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü, yüzde 49,43 ile en yüksek artışı kaydetti. Diğer sektörlerde ise, imalatta yüzde 36,18, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 20,66, ve su temininde ise yüzde 65,87 artış yaşandı.

Aylık ve Yıllık Değişimler

Yİ-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 1,68, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,86 ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,75 oranında artış gösterdi. 12 aylık ortalamalara göre ise artış oranı yüzde 46,23 olarak belirlendi.

Sektör Bazında Değişim Analizi

Sanayinin dört ana sektörü için yıllık değişim oranları şu şekildedir:

  • Madencilik ve Taş Ocakçılığı: %49,43
  • İmalat: %36,18
  • Elektrik ve Gaz Üretimi: %20,66
  • Su Temini: %65,87

Aylık Değişimler ve Ana Sanayi Grupları

Aylık değişimlerde ise şu oranlar gözlemlendi:

  • Madencilik ve Taş Ocakçılığı: %2,51
  • İmalat: %1,2
  • Elektrik, Gaz Üretimi: %6,1
  • Su Temini: %1,07

Ana Sanayi Gruplarındaki Aylık Artışlar

Ana sanayi gruplarında ise aylık artışlar şöyle kaydedildi:

  • Ara Malları: %1,25
  • Dayanıklı Tüketim Malları: %2,14
  • Dayanıksız Tüketim Malları: %1,17
  • Enerji: %3,04
  • Sermaye Malları: %2,49

Bu veriler, üretici fiyatlarında devam eden artışların sürdüğüne ve ekonomik gidişatın dikkatle izlenmesi gerektiğine işaret ediyor.

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