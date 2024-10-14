Ağustos'ta İnek Sütü Toplama Miktarı Yüzde 13,5 Arttı

İnek Sütü Toplama Miktarındaki Artış

Türkiye genelinde inek sütü toplama miktarı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 artış göstererek 934 bin 396 tona yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu ayın süt ve süt ürünleri üretimi verilerini duyurdu.

Süt Üretiminde Genel Gelişmeler

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü, ocak-ağustos döneminde de geçen yılın aynı zaman diliminde yüzde 9,3 artışla 7 milyon 570 bin 184 ton olarak kaydedildi.

İçme Sütü Üretimindeki Yükseliş

Ağustos ayında içme sütü üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 124 bin 876 ton olarak gerçekleşti. Ocak-ağustos döneminde ise üretim, yıllık bazda yüzde 3,5 artış ile 1 milyon 8 bin 712 tona ulaştı.

Yoğurt ve Peynir Üretimi Durumu

Ağustosta yoğurt üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 azalarak 124 bin 316 ton olurken, ocak-ağustos döneminde ise yüzde 8 artışla 873 bin 808 ton seviyesine yükseldi. İnek peynirinin üretimi ise ağustosta yüzde 8,7 artışla 69 bin 39 ton oldu.

Ayran ve Tereyağı Üretimi

Ayran üretimi, yıllık bazda yüzde 10,5 artışla 86 bin 494 ton, tereyağı üretimi ise yüzde 20,2 artışla 7 bin 496 ton olarak kaydedildi. Ocak-ağustos döneminde ayran üretimi yüzde 13,5 artarak 612 bin 132 ton, tereyağı üretimi de yüzde 11,7 artışla 67 bin 386 ton şeklinde gerçekleştirildi.

Önceki Ay ile Karşılaştırma

Temmuz ayında 938 bin 573 ton olan toplanan inek sütü miktarı, ağustosta yüzde 0,4 azalma göstererek 934 bin 396 tona düştü. İçme sütü üretimi ise o dönemde 106 bin 696 ton dan ağustosta yüzde 17 artış ile 124 bin 876 ton seviyesine ulaştı.