Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları Açıklandı

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün ülke genelinde toplam 947 bin 269 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi. Aynı gün elektrik tüketimi ise 931 bin 926 megavatsaat olarak belirlendi.

Tüketim Detayları

Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi, 44 bin 348 megavatsaat ile saat 18.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise 31 bin 239 megavatsaat ile saat 05.00'te kaydedildi.

Üretim Kaynakları

Dün elektrik üretiminde en çok paya sahip olan kaynak doğal gaz santralleri oldu ve üretimde %29,5 oranı ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla ithal kömür santralleri %25,5 ve linyit santralleri %13,4 ile takip etti.

İthalat ve İhracat Verileri

Ayrıca, Türkiye dün toplam 16 bin 528 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi ve 1195 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.