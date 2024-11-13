DOLAR
34,38 0%
EURO
36,49 0,15%
ALTIN
2.880,96 -0,3%
BITCOIN
3.000.075,94 2,59%

Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları Açıklandı

Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 947 bin 269 megavatsaat, tüketim ise 931 bin 926 megavatsaat olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 10:14
Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları Açıklandı

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün ülke genelinde toplam 947 bin 269 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi. Aynı gün elektrik tüketimi ise 931 bin 926 megavatsaat olarak belirlendi.

Tüketim Detayları

Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi, 44 bin 348 megavatsaat ile saat 18.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise 31 bin 239 megavatsaat ile saat 05.00'te kaydedildi.

Üretim Kaynakları

Dün elektrik üretiminde en çok paya sahip olan kaynak doğal gaz santralleri oldu ve üretimde %29,5 oranı ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla ithal kömür santralleri %25,5 ve linyit santralleri %13,4 ile takip etti.

İthalat ve İhracat Verileri

Ayrıca, Türkiye dün toplam 16 bin 528 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi ve 1195 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 2,881 Lira, Çeyrek 4,940 Lira
2
İş Dünyasının En Güçlü 100 İsimleri Açıklandı
3
Dolar/TL İşlemleri 34,38 Seviyesinde Seyrediyor
4
Ekimde Türkiye'de 165 Bin 138 Konut Satıldı, Yabancı Satışlarında Düşüş Yaşandı
5
Eylül Ayında İnşaat Maliyet Endeksi Yükseldi: Aylık %0,57 Yıllık %38,93 Artış
6
Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları Açıklandı
7
Ekim Ayında Türkiye'de Konut Satışları Yüzde 76,1 Arttı

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak