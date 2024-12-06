Airbus, Kasım'da 84 Ticari Uçak Teslim Etti!

Airbus'tan Etkileyici Performans

Avrupalı havacılık üretim devi Airbus, Kasım ayında toplamda 84 ticari uçağı dünya genelindeki müşterilerine teslim ettiğini duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamalara göre, bu teslimat 2024 yılı için en iyi performans olarak kaydedildi.

Yılın İyi Performansı

Kasım 2023'te Airbus, 42 farklı ülkedeki müşterilerine 84 uçak ulaştırarak önemli bir başarı sağladı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 64 teslimata göre artış göstermektedir.

Üretim Hedefleri ve Zorluklar

Yavaş motor teslimatları sebebiyle yaz aylarında üretim hedeflerini düşürmek zorunda kalan Airbus, bu yılın başından bu yana 82 farklı müşterisine toplam 643 uçak teslim etmiş durumda. Şirketin yıllık hedefi ise 770 uçak. Aralık ayı içinde 127 uçak daha teslim edilmesi gerekiyor.

İşten Çıkarma Planları

Öte yandan, Avrupa basınında yer alan haberlere göre, Airbus’ın savunma ve uzay bölümünde toplam iş gücünün yaklaşık %5'ine denk gelen 2 bin 43 kişiyi işten çıkarma planları bulunduğu bildirildi.