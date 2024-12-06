DOLAR
34,8 -0,31%
EURO
36,84 -0,2%
ALTIN
2.949,49 -0,57%
BITCOIN
3.405.991,24 1,23%

Airbus, Kasım'da 84 Ticari Uçak Teslim Etti!

Airbus, Kasım ayında 84 ticari uçağı 42 ülkeden müşterilerine teslim ederek 2024'e güçlü bir başlangıç yaptı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 13:14
Airbus, Kasım'da 84 Ticari Uçak Teslim Etti!

Airbus'tan Etkileyici Performans

Avrupalı havacılık üretim devi Airbus, Kasım ayında toplamda 84 ticari uçağı dünya genelindeki müşterilerine teslim ettiğini duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamalara göre, bu teslimat 2024 yılı için en iyi performans olarak kaydedildi.

Yılın İyi Performansı

Kasım 2023'te Airbus, 42 farklı ülkedeki müşterilerine 84 uçak ulaştırarak önemli bir başarı sağladı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 64 teslimata göre artış göstermektedir.

Üretim Hedefleri ve Zorluklar

Yavaş motor teslimatları sebebiyle yaz aylarında üretim hedeflerini düşürmek zorunda kalan Airbus, bu yılın başından bu yana 82 farklı müşterisine toplam 643 uçak teslim etmiş durumda. Şirketin yıllık hedefi ise 770 uçak. Aralık ayı içinde 127 uçak daha teslim edilmesi gerekiyor.

İşten Çıkarma Planları

Öte yandan, Avrupa basınında yer alan haberlere göre, Airbus’ın savunma ve uzay bölümünde toplam iş gücünün yaklaşık %5'ine denk gelen 2 bin 43 kişiyi işten çıkarma planları bulunduğu bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul, Ankara, İzmir listenin başında! Bayburt ve Tunceli ise en sonda: Şaşırtan veriler paylaşıldı
2
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı
3
TCMB Güncel Döviz Kurları - 15:30
4
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi, 2024'ün İlk 9 Ayında %1,7 Büyüdü
5
Dolar/TL, 34,80 Seviyesinde İşlem Görmeye Devam Ediyor
6
Çin Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tutma Kararı Aldı
7
İş İnsanı Arif Develi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı