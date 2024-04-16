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Akaryakıt zammı mağarasından çıkıyor! O tarihten sonra litre başı 50 TL!

Petrol fiyatları yeni rekorunu kırmaya hazırlanıyor. İşte güncel fiyatlar...

Yayın Tarihi: 16.04.2024 20:24
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 20:24
Akaryakıt zammı mağarasından çıkıyor! O tarihten sonra litre başı 50 TL!

Petrol fiyatlarının son 6 ayın zirvesine tırmanmasıyla birlikte, akaryakıt fiyatları da rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Orta Doğu'daki tansiyonun yükselmesi, özellikle İsrail ve İran arasındaki gerilimler, piyasalarda arz endişelerini artırıyor.

Önceki gün, Brent petrolün varil fiyatı 92 dolarla son 6 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, analistler bölgedeki gerilimin artması durumunda petrol fiyatlarının varil başına 100 doları geçebileceği uyarısında bulunuyor. Bu durum, içerde akaryakıt fiyatlarını da litre başına 50 TL'ye doğru yönlendirebilir.

İstanbul Avrupa yakasında, 13 Nisan itibarıyla benzinin litresi 43,56 TL, motorinin litresi ise 42,14 TL civarında bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki her yüzde 10'luk artışın, Türkiye'nin cari açığını yaklaşık 5 milyar dolar artırması bekleniyor.

akaryakıt fiyatları

Orta Doğu'daki gerilimin artmasıyla birlikte, akaryakıt fiyatlarında yaşanan bu yükseliş, tüketicileri ve ekonomiyi olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, petrol fiyatlarının 100 dolar/varil seviyesine ulaşabilmesi için piyasada daha fazla belirsizlik olması gerektiğini belirtiyor.

Bu gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının geleceği konusunda endişe yaratırken, tüketicilerin ve ekonominin bu süreçten etkilenmemesi için yakından takip edilmeye devam ediyor.

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