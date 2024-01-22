Akaryakıtta 150 TL indirim! Bunu yapanlar yakıtını bedavaya getirecek

Artan akaryakıt fiyatlarından dolayı benzin, motorin ve LPG kampanyaları yakından incelenmekte. İş Bankası kampanya duyurusu yaptı. Banka, akaryakıt sektöründe geçerli olan kampanyanın ayrıntılarını açıkladı. Ayrıntılara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI MÜJDEYİ VERDİ

Akaryakıt kampanyası İş Bankası tarafından açıklandı. Bankadan alınan kampanya açıklamasına göre, akaryakıt alımlarında kullanılacak maksimum anlaşmalı Shell akaryakıt istasyonlarında farklı günlerde aynı anda yapılacak 600 lira ve üzeri dördüncü akaryakıt veya LPG alımına 150 lira MaxiPuan hediye edilecek. Kampanyanın 15 Şubat'a kadar devam edeceği de detaylar arasında.





Kazanılan MaxiPuan'lar yalnızca Maximum anlaşmalı Shell benzin istasyonlarında görülebilir ve yalnızca yakıt satın almak için kullanılabilir. MaxiPuan 21 Şubat 2024 tarihinde karta yüklenecektir. MaxiPoint'lerin geçerliliği 31 Mart 2024 (dahil) tarihinde sona ermektedir. Maximiles'a yüklenen puanlar MaxiMil'e dönüştürülemez ve Avans MaxiMil'i kapatmak için kullanılamaz. Müşteriler kampanyadan bir kez yararlanarak 150 TL'ye kadar MaxiPuan toplayabilir.