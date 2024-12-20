Akdeniz'de Hazır Giyim İhracatında Başarıya Ödül

Hazır Giyim Sektöründe Başarı Ödülleri Dağıtıldı

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB), 2023 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren firmalara özel ödül töreni düzenledi. Tören, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) hizmet binasında gerçekleştirildi.

Mersin Valisi'nden Destek Sözü

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün istihdama önemli katkılar sağladığını belirterek, gelişmelere uyum sağlayarak sektörün tekrar atağa geçmesini beklediğini vurguladı. Pehlivan, ayrıca devlet ve ilgili bakanlıkların atacağı adımlarla bu süreçte destek sağlayacağına inandığını ifade etti.

TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'nin Geleceği Parlak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de, hazır giyim sektörünün Türkiye için önemli bir yer tuttuğunu dile getirerek, sektörün son bir buçuk yıl içinde zorlu süreçler yaşadığını belirtti. Gültepe, sanayileşme ve teknoloji ile birlikte hazır giyimde büyük hedefler belirlediklerini vurguladı.

Gültepe, "Türkiye'de kalkınmanın yolu ihracattan geçiyor. Şu an zor zamanları geride bırakıyoruz. Enflasyon kontrol altına alındıktan sonra sanayiye yapılan destek artacak" şeklinde konuştu. Ayrıca, yeni yılın umutlarla dolu olmasına inandığını ve Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla ihracat rakamlarının 3 Ocak'ta açıklanacağını belirtti.

Ödüller Sahiplerini Buldu

AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, birlik olarak yaptıkları çalışmalara dair bilgiler verirken, yeni yıl için hedeflerini paylaştı. Konuşmaların ardından, 2023 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren firmalara ödülleri verildi.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB), 2023'te Birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi. Birlik tarafından dış satımda öne çıkan firmaların ödüllendirilmesi için organize edilen ödül töreni, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) hizmet binasında gerçekleştirildi.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB), 2023'te Birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi. Birlik tarafından dış satımda öne çıkan firmaların ödüllendirilmesi için organize edilen ödül töreni, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) hizmet binasında gerçekleştirildi.