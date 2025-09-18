Akhisar'da 36,66 ha'lık Alan Gönenli Süt'e Özel Endüstri Bölgesi İlan Edildi

Akhisar'da 36,66 hektarlık alan özel endüstri bölgesi ilan edildi

Kamu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir alanın Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Akhisar Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Akhisar sınırları içindeki yaklaşık 36,66 hektarlık alanın söz konusu özel endüstri bölgesi statüsüne uygun bulunduğu bildirildi.

Karar ekinde bölgeye ilişkin harita ve koordinatlar da yer aldı; ilgili belgelerde bölgenin sınır ve konum bilgileri açıkça belirtildi.