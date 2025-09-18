Akhisar'da 36,66 ha'lık Alan Gönenli Süt'e Özel Endüstri Bölgesi İlan Edildi

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki 36,66 hektarlık alan Gönenli Süt ve Süt Ürünleri AŞ için Akhisar Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi; karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 08:14
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 08:14
Akhisar'da 36,66 ha'lık Alan Gönenli Süt'e Özel Endüstri Bölgesi İlan Edildi

Akhisar'da 36,66 hektarlık alan özel endüstri bölgesi ilan edildi

Kamu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir alanın Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Akhisar Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Akhisar sınırları içindeki yaklaşık 36,66 hektarlık alanın söz konusu özel endüstri bölgesi statüsüne uygun bulunduğu bildirildi.

Karar ekinde bölgeye ilişkin harita ve koordinatlar da yer aldı; ilgili belgelerde bölgenin sınır ve konum bilgileri açıkça belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB POS Komisyonunda Değişiklik: Banka Kartı Oranı yüzde 1,04'e Düştü
2
ABD ticari ham petrol stokları 9,3 milyon varil azaldı
3
İstanbul Serbest Piyasa: Dolar 41,3230, Avro 48,8330'den Açıldı
4
Enerjide Acele Kamulaştırma Kararları: Kütahya ve Diyarbakır
5
Hazine ve Maliye Bakanlığı 80 milyar 74 milyon 420 bin lira kira sertifikası ihraç etti
6
ABD'de Sanayi Üretimi Temmuzda %0,1 Geriledi — Fed Verileri
7
Alanya'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıda Satan Market Mühürlendi

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa