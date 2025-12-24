DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,7 0,02%
ALTIN
6.180,68 0,01%
BITCOIN
3.722.567,45 1,2%

Akiş GYO’ya Sustainable Fitch’ten En Yüksek 2’nci Seviye ve 73 Puan Onayı

Sustainable Fitch, Akiş GYO’nun kurumsal sürdürülebilirlik notunu en yüksek 2’nci seviyede teyit etti; puanı 70’ten 73’e yükseldi, BREEAM sertifikaları ve kapsayıcılık öne çıktı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 10:54
Akiş GYO’ya Sustainable Fitch’ten En Yüksek 2’nci Seviye ve 73 Puan Onayı

Akiş GYO’ya Sustainable Fitch’ten en yüksek 2’nci seviye teyidi

Sustainable Fitch, Akiş GYO’nun kurumsal sürdürülebilirlik notunu en yüksek 2’nci seviyede teyit ederken, şirketin kurumsal puanını 70’ten 73’e çıkardı. Uluslararası derecelendirme kuruluşunun açıklaması, Akiş GYO’nun sürdürülebilirlik performansındaki sürekliliğe dikkat çekti.

İstikrarlı çevre performansı ve şeffaf veri paylaşımı

Açıklamaya göre, Akiş GYO’nun çevresel performansını güçlendiren en önemli unsurlar arasında amiral gemisi projeleri Akasya ve Akbatı’nın prestijli BREEAM In-Use 'Excellent' sertifikalarını koruması yer alıyor. Şirket, Kapsam 1 ve 2 emisyonlarının yanı sıra Kapsam 3 emisyon kategorileri ile enerji, su ve atık verilerini düzenli ve şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşıyor.

Uzun vadeli karbon nötrlüğü hedefi doğrultusunda Akiş GYO, Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarına yönelik yıllık ve ölçülebilir azaltım hedefleri belirlemiş; elde edilen iyileşmeler, şirketin çevresel sürdürülebilirlik taahhüdündeki kararlı ilerlemesini ortaya koyuyor.

Sosyal etki ve güçlü yönetişim

Sosyal sürdürülebilirlik kapsamında Akiş GYO, uluslararası insan hakları ve çalışma standartlarıyla uyumlu bir çerçevede faaliyetlerini sürdürüyor ve kapsayıcılık ile eşitlik konularında yükselen bir performans sergiliyor. Projelerden biri olan KidZania İstanbul, çocukların eğlenirken öğrenmesini destekleyerek toplumsal kapsayıcılığa yönelik olumlu sosyal etki yaratıyor.

Yönetişim alanında ise şirketin iş etiği kurallarına uyumlu, güçlü ve şeffaf kurumsal yönetişim yapısı ön plana çıkıyor. Sustainable Fitch’in değerlendirmesi, Akiş GYO’nun çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamalarındaki tutarlılığı ve geliştirdiği şeffaf raporlama yaklaşımını onaylıyor.

Sonuç olarak, Sustainable Fitch’in teyidi ve puan artışı, Akiş GYO’nun sürdürülebilirlik performansındaki istikrarı ve ilerlemeyi belgeliyor.

SUSTAİNABLE FİTCH, AKİŞ GYO’NUN KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NOTUNU EN YÜKSEK 2’NCİ SEVİYEDE TEYİT...

SUSTAİNABLE FİTCH, AKİŞ GYO’NUN KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NOTUNU EN YÜKSEK 2’NCİ SEVİYEDE TEYİT EDERKEN, KURUMSAL PUANINI İSE 70’TEN 73’E ÇIKARDI.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Değirmenci’den MESS’e Sert Tepki: Ücret Zammı Yetersiz Bulundu
2
10. Uluslararası Altın Kalite Ödülleri'nde 80 Ödül Sahibi
3
Muradiye OSB'den Manisa'ya 430 İşyeriyle Sanayi Hamlesi
4
Uludağ Enerji'ye Global Banking & Markets 2025'te 'Yılın Yerel Para Birimi Kredi Anlaşması' Ödülü
5
Alaşehir Pazarında Bal Kabağı: Kendisi ve Çekirdeği Şifa Kaynağı
6
Akiş GYO’ya Sustainable Fitch’ten En Yüksek 2’nci Seviye ve 73 Puan Onayı
7
Gümüş Rekorunu Tazeledi: Ons 72 Dolar, Gram 100 TL'ye Ulaştı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor