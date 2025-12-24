Akiş GYO’ya Sustainable Fitch’ten En Yüksek 2’nci Seviye ve 73 Puan Onayı

Akiş GYO’ya Sustainable Fitch’ten en yüksek 2’nci seviye teyidi

Sustainable Fitch, Akiş GYO’nun kurumsal sürdürülebilirlik notunu en yüksek 2’nci seviyede teyit ederken, şirketin kurumsal puanını 70’ten 73’e çıkardı. Uluslararası derecelendirme kuruluşunun açıklaması, Akiş GYO’nun sürdürülebilirlik performansındaki sürekliliğe dikkat çekti.

İstikrarlı çevre performansı ve şeffaf veri paylaşımı

Açıklamaya göre, Akiş GYO’nun çevresel performansını güçlendiren en önemli unsurlar arasında amiral gemisi projeleri Akasya ve Akbatı’nın prestijli BREEAM In-Use 'Excellent' sertifikalarını koruması yer alıyor. Şirket, Kapsam 1 ve 2 emisyonlarının yanı sıra Kapsam 3 emisyon kategorileri ile enerji, su ve atık verilerini düzenli ve şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşıyor.

Uzun vadeli karbon nötrlüğü hedefi doğrultusunda Akiş GYO, Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarına yönelik yıllık ve ölçülebilir azaltım hedefleri belirlemiş; elde edilen iyileşmeler, şirketin çevresel sürdürülebilirlik taahhüdündeki kararlı ilerlemesini ortaya koyuyor.

Sosyal etki ve güçlü yönetişim

Sosyal sürdürülebilirlik kapsamında Akiş GYO, uluslararası insan hakları ve çalışma standartlarıyla uyumlu bir çerçevede faaliyetlerini sürdürüyor ve kapsayıcılık ile eşitlik konularında yükselen bir performans sergiliyor. Projelerden biri olan KidZania İstanbul, çocukların eğlenirken öğrenmesini destekleyerek toplumsal kapsayıcılığa yönelik olumlu sosyal etki yaratıyor.

Yönetişim alanında ise şirketin iş etiği kurallarına uyumlu, güçlü ve şeffaf kurumsal yönetişim yapısı ön plana çıkıyor. Sustainable Fitch’in değerlendirmesi, Akiş GYO’nun çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamalarındaki tutarlılığı ve geliştirdiği şeffaf raporlama yaklaşımını onaylıyor.

Sonuç olarak, Sustainable Fitch’in teyidi ve puan artışı, Akiş GYO’nun sürdürülebilirlik performansındaki istikrarı ve ilerlemeyi belgeliyor.

