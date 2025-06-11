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Akkuyu NGS'de Su Besleme Sistemi Elektrik Motorları Devrede

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde su besleme sisteminin elektrik motorları devreye alındı, soğutma sistemlerine su temin edilecek.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 17:31
Akkuyu NGS'de Su Besleme Sistemi Elektrik Motorları Devrede

Akkuyu NGS'de Su Besleme Sistemi Elektrik Motorları Devrede

Mersin'in Gülnar ilçesinde inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde önemli bir gelişme yaşandı. 1. güç ünitesinin su besleme sistemindeki pompaların elektrik motorları devreye alındı.

Akkuyu Nükleer AŞ tarafından yapılan açıklamada, kıyı pompa istasyonunda yer alan teknik su besleme sistemi pompalarının elektrik motorlarının test sürecinin tamamlandığı belirtildi. Devreye alınan bu sistem, soğutma makinesi binaları ile santralin genel kompresör istasyonuna su temin edecek.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, bu önemli gelişmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, ekipmanların devreye alınmasının projenin başarısı açısından kritik olduğunu vurguladı. Butckikh, "Deneyimli devreye alma uzmanları, tüm işlemlerin uygunluğunu ve sırasını dikkatle takip ediyor. Pompa ünitelerinin elektrik motorlarının test çalışması ve ardından yapılacak testler sonucunda, birinci güç ünitesinin kıyı pompa istasyonunun teknik sistemlerinin hazır olduğunu teyit etmiş olacağız" dedi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) 1. güç...

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) 1. güç ünitesinin su besleme sistemindeki pompaların elektrik motorları devreye alındı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) 1. güç...

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) 1. güç ünitesinin su besleme sistemindeki pompaların elektrik motorları devreye alındı.

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