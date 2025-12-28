Konya'da Kokina Talebi Artıyor: Çiçekçiler Yılbaşı Hazırlığında

Yılbaşı öncesi rağbet yükseliyor

Yılbaşına günler kala Konya'daki çiçekçiler kokina hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Son yıllarda rağbeti artan kokina, birçok çiçekçinin gözde ürünü haline geldi.

Konya'da çiçekçilik yapan Metin Dikici, 30 yılı aşkın süredir mesleğini sürdürdüğünü, işin dededen oğula, babadan toruna aktarılacağını ifade etti.

Metin Dikici şu değerlendirmeyi yaptı: "Son zamanlarda artık Aralık ayı geldiği zaman kokina hem insanlar arasında hem sosyal medyada gündem haline geliyor. Bir rivayete göre kokina çiçeği sahibine verildikten sonra bir yıl boyunca hiç solmadan eğer durursa sahibine şans, bereket ve mutluluk getirdiğine inanılır"

Metin Dikici kokinanın yapısını ve tüketici eğilimlerini şöyle anlattı: "Ruscus adı verilen yeşilliğin üstüne sonradan eklenen kırmızı meyvelerden oluşan bir çiçektir. Kadınların yılbaşı geldiği zaman eşlerinden, erkek arkadaşlarından bir kokina çiçeği beklentisi oluyor. Bu da ister istemez bizim satışlarımıza olumlu yönde yansıyor. Hatta daha yeni zaten iki tane arajman siparişi aldık. Üzerine de ‘Birden bire hayatımın tümü oldun’ notuyla da iki tane sipariş hazırlamış bulunduk"

Fiyatlar ve alıcı profili

Demet halinde satılan kokinaların fiyatı 700-800 lira aralığından başlıyor. Dikici, içine eklenen güller veya farklı aparatiflere göre (ayıcık, kozalak, papatya gibi) fiyatın değiştiğini belirtti.

Metin Dikici sözlerini şöyle sürdürdü: "İçine eklediğimiz güllere veyahut da farklı aparatiflere göre ayıcık ekliyoruz, kozalak ekliyoruz. Bazıları papatya istiyor. Ama tek demet kokinalarımız 700’den başlıyor. İçine eklediğimiz çiçeklere göre değişiklik bulunuyor. Yaş aralığı yok. 10-11 yaşında kız kardeşine götürenler, işte 40-45 yaşında ablasına ya da daha yaşlı 60-65 yaşında bile eşine götüren amcalarımızı gördüm. Herhangi bir yaş aralığı bulunmamaktadır"

Çiçekçiler, yılbaşına sayılı günler kala kokinaya olan ilginin devam ettiğini ve siparişlerin yoğunlaştığını kaydediyor.

