Alaşehir Pazarında Bal Kabağı: Kendisi ve Çekirdeği Şifa Kaynağı

Manisa Alaşehir pazarında 67 yaşındaki üretici Mustafa Uslu’nun sattığı bal kabağı, kendisi ve çekirdeğiyle şifa kaynağı olarak ilgi görüyor; fiyatlar 25 TL/kg.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 10:56
Alaşehir Pazarında Bal Kabağı: Kendisi ve Çekirdeği Şifa Kaynağı

Alaşehir Pazarında Bal Kabağı: Kendisi ve Çekirdeği Şifa Kaynağı

Pazarda ilgi artıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kurulan semt pazarında satışa sunulan bal kabağı, hem kendisi hem de çekirdeğiyle şifa kaynağı olarak dikkat çekiyor.

Üreticiden notlar

Evrenli Mahallesi'nde tarlasından doğal yöntemlerle topladığı bal kabaklarını pazara getiren 67 yaşındaki üretici Mustafa Uslu, kabak ve çekirdeğinin çok sayıda faydası olduğunu bildiriyor.

Uslu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Eskiden atalarımızdan dinlerdik, şimdi teknoloji gelişti, internetten de öğreniyoruz. Kabağın kendisi ayrı, çekirdeği ayrı şifa kaynağı. Ekonomik olarak ucuz ama faydası çok. Mutlaka tüketilmesi gereken bir ürün".

Mutfakta ve sağlığa katkıları

Uslu, bal kabağının mutfakta çeşitli şekillerde değerlendirilebildiğini belirterek, "Tatlısı yapılır, kaynatılarak tüketilir, gözlemesi yapılır. Ülkemizin her yerinde üretilebildiği için her yörenin kendine özgü tüketim şekli var. Çerez olarak tüketilen çekirdeğinin de faydaları saymakla bitmiyor" dedi.

Uzmanlar, bal kabağının A ve C vitamini, beta-karoten ve lif açısından zengin olduğunu; bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, göz sağlığını koruduğunu ve sindirimi kolaylaştırdığını belirtiyor. Kabak çekirdeğinin ise protein, sağlıklı yağlar, magnezyum ve çinko bakımından zengin olmasıyla kalp sağlığını desteklediği, bağışıklığı güçlendirdiği ve özellikle erkeklerde prostat sağlığına katkı sağladığı ifade ediliyor.

Pazar fiyatları

Bal kabağının pazarda kilosu ortalama 25 TL'den satılırken, büyüklüklerine göre tanesinin 100 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bulduğu öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

