Aliağa, İhracatta Türkiye’nin İkinci Büyük Gümrüğü Olmayı Sürdürdü

Aliağa, ihracatta Türkiye'nin ikinci büyük gümrüğü olmayı sürdürdü

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi, 2025 yılının değerlendirilmesi ve gelecek hedeflerinin ele alındığı yılsonu meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Aliağa limanlarına ilişkin istatistikler ile bölgenin ekonomik performansı masaya yatırıldı.

Toplantı ve genel değerlendirme

Toplantıda konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, 2025 yılı Ocak–Kasım dönemine ilişkin değerlendirmede Aliağa limanlarının Türkiye deniz ticaretindeki stratejik ve istikrarlı konumunu vurguladı. Şimşek, Aliağa'nın Kocaeli'nin ardından Türkiye genelinde ikinci sıradaki yerini koruduğunu belirtti.

Gemi trafiği

Şimşek, 2025 yılının ilk 11 ayında Aliağa limanlarına uğrak yapan gemi sayısının 5 bin 701 olduğunu ve bunun geçen yıla göre %2,40 artış anlamına geldiğini ifade etti. Ege Bölgesi perspektifinde ise aynı dönemde İzmir Limanı'na 1.221, Dikili Limanı'na 295 geminin uğrak yaptığını kaydetti; Dikili'de %68 artış, İzmir'de ise %13,58 düşüş yaşandığına dikkat çekti.

Yük elleçleme verileri

Yük elleçleme açısından Aliağa liderliğini sürdürdü. 2025 yılının ilk 11 ayında Aliağa limanlarında 80.573.424 ton net yük elleçlendi; bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 77.992.685 ton ile karşılaştırıldığında %3,31 artışa işaret ediyor. Şimşek, son 20 yılda net ton elleçlemenin yaklaşık üç kat artarak 2024'te 85,5 milyon tona ulaştığını ve pandemi sonrası dönemde yaklaşık %30 büyüme yaşandığını belirtti.

Aynı dönemde 32.938.440 ton yükleme gerçekleştirildiğini; bu alanda %4,45 artışla Aliağa'nın lider konumunu sürdürdüğünü aktaran Şimşek, 2025'in ilk 11 ayında 47.634.984 ton boşaltma yapıldığını ve bunun geçen yıla göre %2,53 artış anlamına geldiğini söyledi. Aliağa, boşaltma elleçlemesinde Türkiye genelinde en çok işlem yapan ikinci liman konumunda bulunuyor.

Konteyner ve groston

Konteyner verilerine göre 2025 yılının ilk 11 ayında Aliağa limanlarında 1.577.208 TEU konteyner elleçlendi; bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %19,43 azalsa da Aliağa'nın Türkiye genelinde 5'inci sıradaki yerini koruduğu bildirildi. Toplam groston bazında ise 106.234.292 ton elleçleme yapıldı ve Aliağa bu alanda Kocaeli'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Gümrük ve ihracat verileri

Şimşek, gümrük verilerinin Aliağa'nın stratejik gücünü ortaya koyduğunu belirterek, Aliağa Gümrük Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde ihracat hacmi bakımından ikinci en büyük gümrük noktası olduğunu vurguladı. Aliağa'nın 2020 yılında 12,6 milyar dolar olan ihracat hacminin, 2025 yıl sonu tahminiyle 22 milyar dolar seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini; bunun beş yılda yaklaşık %74 büyümeye denk geldiğini ifade etti.

2024 verilerine göre Aliağa limanlarında 34,2 milyon ton ihracat ve 51,2 milyon ton ithalat gerçekleştirildiğini aktaran Şimşek, bu durumun Aliağa'nın ham maddeyi işleyip katma değerli ürüne dönüştüren güçlü ve entegre bir endüstriyel yapıya sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

Şimşek, Aliağa'nın Türkiye'nin toplam ihracatından istikrarlı olarak yaklaşık %8 pay aldığını, 2025 yıl sonu itibarıyla Aliağa'nın yaklaşık 22 milyar dolarlık ihracatla Türkiye ihracatının %8,2'sini karşılamasının beklendiğini; aynı dönemde Aliağa'nın ithalattaki payının ise %3,8 seviyesinde öngörüldüğünü söyledi. Bu verilerin Aliağa'nın ithal ettiğinden daha fazlasını ihraç eden, dış ticaret fazlası veren bir merkez olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

Toplantıya katılanlar

Meclis Başkanı İsmail Önal başkanlığında düzenlenen toplantıya; Adem Şimşek, Günhur Şanlı, Kadir Sonocak, İsmail Görgün, Alper Keçeli, meclis üyeleri Burak Atasoy, Teoman Mustafa Akyol, Eğitim Müdürü Bahadır Küçük, Orbay Şimşek ve şube meclis üyeleri katıldı.

