Almanya'da Yıllık Enflasyon Rakamları

Almanya’da yıllık enflasyon, ekim ayında yeniden yüzde 2 seviyesine yükseldi. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, eylül ayında yüzde 1,6 olarak kaydedilen yıllık enflasyon, ekim itibarıyla yüzde 2 seviyesine ulaştı. Piyasa analistleri, bu dönemde enflasyonun yüzde 1,8 olması bekliyordu.

Çekirdek Enflasyondaki Artış

Gıda ve enerji fiyatları hariç hesaplanan çekirdek enflasyon ise yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a yükseldi. Aynı dönemde, aylık bazda toplam enflasyon 0,4 puan artış gösterdi.

Fiyat Değişiklikleri ve Ekonomik Etkiler

Daha önceki veriler, gıda ürünlerinin yüzde 2,3 oranında değer kazandığını, enerji ürünlerinin ise %5,5 düşüş gösterdiğini ortaya koydu. Almanya ve genel olarak Avro Bölgesi için enflasyon, son aylarda beklentilerin üzerinde bir düşüş trendine girdi. Yüksek faiz oranlarının etkisiyle kaynak yatırımlarında daralma ve ekonomik büyüme sorunları yaşanıyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın Faiz Politikaları

Avrupa Merkez Bankası (ECB), eylül ayında yüzde 1,7 olarak kaydedilen enflasyonun ilerleyen aylarda artmasını öngörmekte. Banka, faizi 25 baz puan indirerek üç temel politika faizini yeniden düzenledi. ECB, bankaların kısa vadede buçağına yönlendirdikleri mevduat oranını yüzde 3,25 seviyesine çekti. Ve enflasyonu %2 hedefine geri getirmek için gerekirse faiz oranlarını kısıtlayıcı seviyelerde tutacağını belirtmiştir.

Bazı analistler, ECB'nin zayıf ekonomik büyüme koşullarına bağlı olarak, 2025 yılı ortalarına kadar faiz oranlarını düşürmeye devam edeceğini tahmin ediyor.