Almanya'da Ekonomik Durgunluk İşsizlik Rakamlarını Artırıyor

Almanya'da İşsizlik Oranı Arttı

Almanya'daki ekonomik durgunluk ve kış mevsiminin başlaması, iş gücü piyasasını olumsuz bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Almanya Federal İş Ajansı (BA), Aralık ayına ait işsizlik verilerini açıkladı. Verilere göre, mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, Aralık ayında Kasım ayına göre 33 bin artarak 2 milyon 807 bin kişiye ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ise işsiz sayısı 170 bin artış gösterdi.

Mevsimsellikten Arındırılmış Veriler

Mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı da Aralık ayında önceki aya göre 10 bin kişi arttı, böylece işsiz sayısı 2,87 milyon oldu. Piyasalarda, işsiz sayısının Ekim ayına göre 15 bin artması bekleniyordu. Ayrıca, mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik oranı da Aralık'ta %0,1 artarak %6 seviyesine ulaştı.

Federal İş Ajansı'nın Açıklamaları

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles yaptığı açıklamada, "Kış tatilinin Aralık ayında başlamasıyla birlikte işsizlik ve eksik istihdamın arttığına" dikkat çekti. Nahles, önceki yıl süren ekonomik gerilemenin iş gücü piyasasında giderek derin izler bıraktığına vurgu yaptı. Geçen yıl için ortalama işsizlik 178 bin artışla 2,787 milyon kişiye çıktı.

Boş Pozisyonlar ve Gelecek Beklentileri

Aralık ayında şirketlerin açık pozisyonları, bir önceki yıla göre 59 bin azalarak 654 bin seviyesine geriledi. Almanya'da durgun ekonomik görünüm, işsizlik sayısının bu yıl da artmaya devam edeceğini ve önümüzdeki aylarda 10 yıl sonra ilk kez 3 milyon sınırını aşmasının beklendiğini gösteriyor.

Ekonomik Geri Görünüm

Geçtiğimiz yıl, Almanya'da toplam istihdam 46,1 milyon kişiye çıkarak 1990'dan sonraki en yüksek rakama ulaştı. Ancak, 2023'teki yüksek enflasyon, artan enerji fiyatları, düşen yatırımlar ve zayıf dış talep gibi faktörler nedeniyle ülke ekonomisi bir önceki yıla göre %0,3 küçüldü. Böylece Almanya, G7 ülkeleri içinde daralan tek ülke oldu.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ticarette korumacılıktan kaynaklanan tehditler ve jeopolitik çatışmalar nedeniyle ekonominin 2024'te de %0,2 küçülmesini öngörüyor.