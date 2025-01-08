Almanya'da Perakende Satışlar 2024'te Yüzde 1,3 Arttı

Almanya'da Perakende Satışlarda Ekonomik Bir Artış

Alman perakendeciler, tüketicilerin satın alma gücündeki artış sayesinde 2024 yılında satışlarını yüzde 1,3 oranında artırmayı başardı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara dair kasım ayı ve 2024 geçici verilerini açıkladı. Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 düşüş gösterdi. Ancak, 2023'ün kasım ayına göre satışlar yüzde 2,5 artış kaydetti.

Noel Alışverişinde Gıda ve İçecek Talebi Yükseldi

Noel alışverişi öncesinde kasım ayında gıda, içecek ve tütün ürünlerine olan talep yüksek seviyelerde seyretti ve bu ürünlerdeki perakende satışlar, Kasım 2023'e göre reel olarak yüzde 1,7 artış gösterdi.

Düşük Enflasyonun Etkileri

Öncü verilere göre, 2024 yılında reel perakende satışlar bir önceki yıla göre yüzde 1,3 arttı. Nominal olarak ise perakende satışlar, 2024’te bir önceki yılın yüzde 2,7 üzerinde gerçekleşti.

VP Bank baş ekonomisti Thomas Gitzel, düşük enflasyonun perakendeciler üzerindeki olumlu etkisini vurgulayarak, "İş gücü piyasası üzerindeki kara bulutlar göz önüne alındığında bu eğilimin devam edip etmeyeceği şüpheli," dedi.

Ayrıca, Destatis verilerine göre, Almanya’da 2024'te enflasyon ortalama yüzde 2,2 olarak belirlendi. 2022'de ise enflasyon, 6,9 seviyelerine çıkarak 1951'den beri en yüksek seviyeye ulaşmıştı. 2023'te ortalama enflasyon ise yüzde 5,9 olarak kaydedildi.