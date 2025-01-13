Almanya'da Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları %4,1 Arttı

Tarım-ÜFE'de Dikkat Çeken Artışlar

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, Almanya'da Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) Kasım 2024'te aylık %1,3, yıllık bazda ise %4,1 arttı. Ekim 2024'te yıllık artışın %3,1 olarak gerçekleştiği hatırlatıldı.

Fiyat Artışlarındaki Sektörel Dağılım

Kasım ayı itibariyle bitkisel ürünlerin fiyatlarında yıllık %4 düşüş görülmesine rağmen, hayvan ve hayvansal ürünlerin fiyatları yüzde 9,6 oranında arttı. Özellikle patates fiyatlarının düşmesi, bitkisel ürünlerdeki fiyat azalmasının temel nedeni olarak öne çıkıyor. Kasım 2024'te patates fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre %31,7 daha düşük belirlendi.

Meyve fiyatları ise yıllık %23,1 artış gösterirken, elma fiyatları kasımda %24,1 arttı. Süt fiyatı %23,3, yumurta fiyatları ise %2,1 düştü. Büyükbaş hayvan fiyatlarında ise %20,2 oranında bir artış yaşandı. Kümes hayvanları fiyatları da tavuk fiyatlarındaki %5,6 artış nedeniyle %1,6 yükseldi.

Enflasyon Üzerindeki Etkiler

Almanya'da artan gıda fiyatlarının, enflasyonun en büyük itici güçlerinden biri olduğu dikkat çekiyor. Kasım ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 2,2 olarak kaydedilirken, Aralık'ta bu oran %2,6ya ulaştı. Böylece, ülkede enflasyon oranı art arda üçüncü ayda da yükseliş göstermiş oldu. Gıda fiyatları Aralık 2024'te bir yıl öncesine göre %2 artarken, enerji ürünlerinde ise %1,7 düşüş yaşandı. Üretici düzeyindeki fiyat değişimleri, genel enflasyon aracılığıyla nihai tüketicilere zamanla yansımaktadır.