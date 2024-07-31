Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkmen Gazında 300 Milyar Metreküp Hedefi Belirlendi

Enerji Bakanı, Türkmenistan ziyareti sırasında doğal gaz için 20 yıl boyunca 300 milyar metreküp hacim hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 17:16
Türkmen Gazında 300 Milyar Metreküp Hedefi Belirlendi

Türkmen Gazında Hedef Büyüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'da gerçekleştirdiği görüşmelerde, önümüzdeki 20 yıl boyunca her yıl 15 milyar metreküp doğal gaz arzı hedeflediklerini vurguladı. Toplamda yaklaşık 300 milyar metreküplük bir hacim planlanıyor.

İki Ülke Arasındaki Enerji İşbirliği

Bakan Bayraktar, Türkmenistan'daki resmi temasları sırasında Türkmengeologiya, Türkmenistan Enerji Bakanlığı ve Türkmengaz gibi önemli kuruluşların yetkilileriyle bir araya geldi. "Ata Yurdu"nda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Bayraktar, doğal gaz konusunda Türkiye ve Türkmenistan arasında önemli bir işbirliği alanı olduğunu ifade etti.

Alternatif Boru Hatları Çalışmaları

Bayraktar, Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması için alternatif projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. "Hazar geçişli bir boru hattı ile büyük miktarlarda doğal gazı batı piyasalarına ulaştırma planlarımız mevcut," diyerek, bu sürecin aşama aşama ilerleyeceğini vurguladı.

Maden ve Elektrik Alanındaki Potansiyel

Bayraktar, madenlerin ve elektriğin de gündemde olduğunu belirterek, Türkmenistan'ın bu alanlardaki zengin potansiyelini Türk şirketleriyle birlikte değerlendirmek için anlaşmalar yapmayı planladıklarını açıkladı.

Depolama ve Dağıtım Çalışmaları

Türkiye'nin doğal gaz depolama altyapısına da dikkat çeken Bayraktar, BOTAŞ'ın yetkinliklerinin Türkmenistan ile paylaşılacağını belirtti. Türkiye'deki 6 milyar metreküplük doğal gaz kapasitesinin 2028'e kadar 12 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor.

İlk Aşamada 2 Milyar Metreküp Hacim

Bakan, hedefledikleri doğal gaz hacminin gerçekleştirilebilmesi için boru hattına ihtiyaç duyduklarının altını çizerken, mevcut altyapının da kullanılmasıyla 2 milyar metreküplük bir başlangıç yapmayı planladıklarını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), 2 günlük Türkmenistan ziyareti...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), 2 günlük Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmengeologiya Başkanı Gurbangeldi Garlyev (solda), ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), 2 günlük Türkmenistan ziyareti...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), 2 günlük Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmengeologiya Başkanı Gurbangeldi Garlyev (solda), ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), 2 günlük Türkmenistan ziyareti...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), 2 günlük Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmengeologiya Başkanı Gurbangeldi Garlyev (solda), ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), 2 günlük Türkmenistan ziyareti...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), 2 günlük Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmengeologiya Başkanı Gurbangeldi Garlyev (solda), ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), 2 günlük Türkmenistan ziyareti...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), 2 günlük Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmengeologiya Başkanı Gurbangeldi Garlyev (solda), ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), 2 günlük Türkmenistan ziyareti...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), 2 günlük Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmengeologiya Başkanı Gurbangeldi Garlyev (solda), ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), 2 günlük Türkmenistan ziyareti...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), 2 günlük Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmengeologiya Başkanı Gurbangeldi Garlyev (solda), ile görüştü.

İLGİLİ HABERLER

100’lü paketi 85 TL Şok Market’te Ağustos indirimleri

Samsung, ücretsiz yükseltme alacak en son Android telefonunu duyurdu: İşte tam liste

İş Bankası 35 bin TL maaş ile güvenlik görevlisi alımı başladı! Lise mezunları için büyük fırsat!

Gençlere faizsiz 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi müjdesi! Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

100’lü paketi 85 TL Şok Market’te Ağustos indirimleri

Başvurmak yetiyor! O ilde yaşayan öğrencilere aylık 4 bin lira burs verilecek!

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobillerin güncel listesi yayımlandı

İş Bankası 35 bin TL maaş ile güvenlik görevlisi alımı başladı! Lise mezunları için büyük fırsat!

YKS ve LGS'de ilk 1000’e girenlere büyük müjde başarılı öğrencilere burs imkanı!

Samsung, ücretsiz yükseltme alacak en son Android telefonunu duyurdu: İşte tam liste

Sofraya geldiği anda bitti! Pazar kahvaltısına ne yapsam diye düşünenlere mis gibi kaşık dökmesi tarifi

Türk Hava Yolları, lise mezunu 18.100 dolar maaş ile pilot alım ilanı açtı!

Bankalarda faiz depremi! Mevduat faizlerinde büyük yükseliş: 120 bin TL'ye maaş bağlıyor!

Gençlere faizsiz 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi müjdesi! Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı!

TSK Orduevi en az ilkokul mezunu işçi alımı İçin ilan yayımladı! Detaylar ve başvuru şartları

Belediye çalışanlarına büyük müjde maaşlara ek 25.550 TL promosyon!