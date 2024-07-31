Türkmen Gazında 300 Milyar Metreküp Hedefi Belirlendi

Türkmen Gazında Hedef Büyüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'da gerçekleştirdiği görüşmelerde, önümüzdeki 20 yıl boyunca her yıl 15 milyar metreküp doğal gaz arzı hedeflediklerini vurguladı. Toplamda yaklaşık 300 milyar metreküplük bir hacim planlanıyor.

İki Ülke Arasındaki Enerji İşbirliği

Bakan Bayraktar, Türkmenistan'daki resmi temasları sırasında Türkmengeologiya, Türkmenistan Enerji Bakanlığı ve Türkmengaz gibi önemli kuruluşların yetkilileriyle bir araya geldi. "Ata Yurdu"nda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Bayraktar, doğal gaz konusunda Türkiye ve Türkmenistan arasında önemli bir işbirliği alanı olduğunu ifade etti.

Alternatif Boru Hatları Çalışmaları

Bayraktar, Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması için alternatif projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. "Hazar geçişli bir boru hattı ile büyük miktarlarda doğal gazı batı piyasalarına ulaştırma planlarımız mevcut," diyerek, bu sürecin aşama aşama ilerleyeceğini vurguladı.

Maden ve Elektrik Alanındaki Potansiyel

Bayraktar, madenlerin ve elektriğin de gündemde olduğunu belirterek, Türkmenistan'ın bu alanlardaki zengin potansiyelini Türk şirketleriyle birlikte değerlendirmek için anlaşmalar yapmayı planladıklarını açıkladı.

Depolama ve Dağıtım Çalışmaları

Türkiye'nin doğal gaz depolama altyapısına da dikkat çeken Bayraktar, BOTAŞ'ın yetkinliklerinin Türkmenistan ile paylaşılacağını belirtti. Türkiye'deki 6 milyar metreküplük doğal gaz kapasitesinin 2028'e kadar 12 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor.

İlk Aşamada 2 Milyar Metreküp Hacim

Bakan, hedefledikleri doğal gaz hacminin gerçekleştirilebilmesi için boru hattına ihtiyaç duyduklarının altını çizerken, mevcut altyapının da kullanılmasıyla 2 milyar metreküplük bir başlangıç yapmayı planladıklarını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), 2 günlük Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmengeologiya Başkanı Gurbangeldi Garlyev (solda), ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), 2 günlük Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmengeologiya Başkanı Gurbangeldi Garlyev (solda), ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), 2 günlük Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmengeologiya Başkanı Gurbangeldi Garlyev (solda), ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), 2 günlük Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmengeologiya Başkanı Gurbangeldi Garlyev (solda), ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), 2 günlük Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmengeologiya Başkanı Gurbangeldi Garlyev (solda), ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), 2 günlük Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmengeologiya Başkanı Gurbangeldi Garlyev (solda), ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), 2 günlük Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmengeologiya Başkanı Gurbangeldi Garlyev (solda), ile görüştü.