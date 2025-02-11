Almanya'nın 2024'te ABD ile Ticarette Rekor Fazlası 70 Milyar Avro

Almanya'nın ABD ile Ticaret Fazlası Rekor Kırdı

Almanya, 2024 yılı itibarıyla ABD'ye 161,32 milyar avro değerinde mal ihraç ederek, önemli bir ticaret fazlası elde etti. Bu rakam, ülkenin toplam ihracatının yüzde 10,35'ine denk geliyor ve son 20 yılın en yüksek oranı olarak kayıtlara geçti.

İhracat ve İthalat Rakamsal Verileri

Almanya, geçen yıl ABD ile 70 milyar avro ticaret fazlası vererek, en çok dış ticaret fazlası elde ettiği ülke olmaya devam etti. 2024'te ABD'den yaklaşık 91,32 milyar avro değerinde mal ithal eden Almanya, bu miktarın ülke ithalatının yaklaşık yüzde 7'sini oluşturduğunu bildirdi. Ancak, 2023 yılına kıyasla ABD'den ithalatta yüzde 3,4 düşüş gözlemlendi.

Trump ve Ticaret Eleştirileri

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'nın elde ettiği ticaret fazlasını eleştirerek, bu durumun Amerikan ekonomisine zarar verdiğini savunuyor. Trump, ayrıca Alman otomobillerine ek gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti. İkinci başkanlığı döneminin başlangıcında AB ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artırmayı planladığını açıklamıştı.

Küresel Ekonomiye Etkileri

Analistler, Trump'ın Avrupa Birliği'nden yapılan ithalat için daha korumacı politikalar izlemesi durumunda, bu durumun Almanya'nın ihracata dayalı ekonomisi için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Almanya'nın, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve askeri ekipman gibi Amerikan mallarını daha fazla ithal etmesi gerektiği öngörülüyor.

Diğer Endişeler

Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Uluslararası Para Fonu (IMF), Almanya'nın ABD'ye karşı yüksek ticaret fazlasının dengesizliklere yol açarak küresel ekonomi için tehdit oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Almanya'nın Genel Ticaret Durumu

Almanya'nın toplam ihracatı geçen yıl yüzde 3 düşerek 1 trilyon 555 milyar avro'ya gerilerken, ithalatı ise yüzde 1,3 oranında azalarak 1 trilyon 316 milyar avro'ya indi.