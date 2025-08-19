DOLAR
Alpaslan: Türkiye turizm tanıtımında dünyada önde

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin tanıtımda en etkin ülke olduğunu, TGA ile pazar çeşitliliğini genişleterek 17 milyon hedefine yürüdüğünü söyledi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 18:02
AKTOB toplantısında değerlendirmeler

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen ağustos ayı toplantısında, Türkiye'nin turizm tanıtımındaki başarısını vurguladı.

Alpaslan, toplantıda yaptığı konuşmada, "Tanıtım anlamında dünyada her türlü mecrayı en etkin ve en doğru kullanan, turizm tanıtımını en iyi yapan ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

Turizmin ülke ekonomisi için taşıdığı öneme dikkat çeken Alpaslan, kaynakları verimli kullandıklarını, Türkiye'nin turizmde kat edeceği yollar olduğunu ve daha iyi noktalara ulaşacaklarını söyledi. Ayrıca 2018'de turizmin stratejik sektör ilan edildiğini hatırlatarak, bunun tüm imkânların turizmin gelişmesi için seferber edilmesi anlamına geldiğini belirtti.

Alpaslan, sektörün hassasiyetine işaret ederek rakip ülkelerin ve bölge yatırımlarının rekabeti artırdığını; bu doğrultuda yasal düzenlemeler ve rekabet gücünü artıracak çalışmaların sürdüğünü aktardı. Turizmde dinamik bir yapıya sahip olmanın avantaj sağladığını da sözlerine ekledi.

Hedeflerinin niceliğin ötesine geçip nitelik odaklı bir yükseliş olduğunu vurgulayan Alpaslan, TGA'nın çalışmalarının Türkiye'yi dünyada en iyi tanıtım yapan ülkelerden biri haline getirdiğini; tanıtımda tüm enstrümanları doğru mecralarda, doğru zamanlarda ve doğru kaynaklarla kullandıklarını ifade etti.

Alpaslan, stratejilerini geliştirirken Türk Hava Yolları'nın uçtuğu her ülkeyi pazar ülke olarak gördüklerini ve pazar çeşitliliğini mümkün olduğunca genişleterek sorun yaşanan dönemlerde pazar sıkıntısı yaşamamayı amaçladıklarını kaydetti.

AKTOB Başkanı'nın değerlendirmesi

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu ise iklim değişikliklerinin turizmi doğrudan etkilediğini belirterek, özellikle nisan-mayıs döneminde fiyat artışlarının dengeli tutulması gerektiğini söyledi. Kavaloğlu, Antalya için belirlenen 17 milyon turist hedefine paralel gittiklerini, kentte gelen yabancı turist sayısının 10 milyonu geçtiğini ve eylül ayı rezervasyonlarının umut verici olduğunu ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan(fotoğrafta), Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen ağustos ayı toplantısına katıldı.

