Altın almak isteyen elini çabuk tutsun! Son fırsat treni kaçıyor uyarısı geldi

Altın fiyatları ABD'den tüketici harcamaları verilerini bekliyor. Veriler açıklandıktan sonra altının düşmesi bekleniyor. Uzmanlar, doların etkisiyle Gram Altın'ın rekor seviyelere ulaşmaya devam etmesi nedeniyle son iki gündür yatırımcıları uyarıyor. Altın fiyatlarının düşmeye mi yoksa yükselmeye mi devam edeceğini kamuoyu takip etmeye devam ediyorlar.

Kapalıçarşı'da gram altın fiyatının 2 bin 133 TL, çeyrek altın fşyatının 3 bin 503 TL, yarım altın fiyatının 7 bin 49 TL'den işlem gördüğü söyleniyor.

"Satın alma işleminizi hafta sonuna kadar tamamlayın"

Analistler, ons altının tekrar 2.000 doların altına düşebileceği konusunda konuşurken altın sahiplerini düşüşten korkmamaları konusunda uyardı. Analistler yaklaşmakta olan kısa vadeli düşüşün yanıltıcı olduğunu belirterek; "Altın fiyatları düşecek, ancak birkaç saat içinde yeniden yükselecek. Piyasa aktif, aldanmayın. Elinde para olanların paniğe kapılmasına gerek yok. Altına yatırım yapmak istiyorsanız bunu bu hafta sonuna kadar yapmalısınız. Gram altın önümüzdeki hafta hızla yükselecek" şeklinde konuştular.

3 Mart Pazar Güncel Altın Fiyatları





GRAM ALTIN

Gram Altın: Alış 2.043,93 - Satış 2.044,30

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın: Alış 3.452,00 - Satış 3.506,00

YARIM ALTIN

Yarım Altın: Alış 6.935,00 - Satış: 7.055,00

TAM ALTIN

Tam Altın: Alış 13.829,00 - Satış: 13.047,00

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet Altını: Alış 14.044,00 - Satış: 14.256,00