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Altın Fiyatları Geriledi: Kilogram Değeri 2 Milyon 997 Bin Lira

Standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 997 bin lira ile geriledi; piyasa detayları ve işlem hacimleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:42
Altın Fiyatları Geriledi: Kilogram Değeri 2 Milyon 997 Bin Lira

Altın Fiyatlarında Düşüş: Yeni Kilogram Değeri 2 Milyon 997 bin Lira

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 997 bin liraya düştü. Gün sonunda, altın fiyatı yüzde 0,3'lük bir azalmayla 2 milyon 997 bin lira olarak belirlendi. Önceki gün kapanış değeri ise 3 milyon 5 bin liraydı.

İşlem Hacmi ve Miktar Bilgileri

KMKTP'de bugün toplam işlem hacmi 1 milyar 807 milyon 723 bin 518,28 lira, işlem miktarı ise 606,27 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerde gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 1 milyar 991 milyon 323 bin 6,48 lira düzeyine ulaştı.

İşlem Yapan Kurumlar

Altın borsasında en fazla işlem yapan kuruluşlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Say Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler yer aldı.

Bugünkü İşlem Verileri

İşte bu günkü işlemlere ilişkin veriler:

  • Önceki Kapanış: 3.005.000 TL - 2.655,00 Dolar/Ons
  • En Düşük: 2.990.000 TL - 2.616,00 Dolar/Ons
  • En Yüksek: 3.005.000 TL - 2.654,25 Dolar/Ons
  • Kapanış: 2.997.000 TL - 2.654,25 Dolar/Ons
  • Ağırlıklı Ortalama: 2.999.519,83 TL - 2.639,78 Dolar/Ons
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 1.807.723.518,28
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 606,27
  • Toplam İşlem Adedi: 34

Altın piyasasındaki bu dalgalanma, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

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