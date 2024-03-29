Altın fiyatları o tarihte şakkadanak düşecek! Altını olan yandı

Altın piyasalarındaki olağanüstü gelişmelerin radarında olan finans uzmanı İslam Memiş, emtia sektöründe çığır açacak bir durumu duyurarak altın yatırımcılarını sarsıcı bir gerçekle yüzleştirdi. Memiş'in titiz analizleri sonucunda ortaya çıkan tablo, altın piyasasının yakın zamanda büyük bir düşüşe sürükleneceği yönünde.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl içerisinde faiz indirimi yapacağına yönelik sinyaller vermesiyle birlikte, yatırımcılar güvenli liman arayışına girdi ve altına olan talep hızla arttı. Ancak, ons altın fiyatları son günlerde hızla tırmanırken, beklenen kar satışları henüz gerçekleşmedi. Bu noktada, piyasaların nabzını tutan İslam Memiş, altın sahiplerine yakın gelecekte muhtemel fiyat değişikliklerine ilişkin çarpıcı uyarılarda bulunuyor.

Memiş'in açıklamalarına göre, altın piyasasında yaşanacak bu sarsıntıyı atlatmak için yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Önemli düşüşlerin belirli bir tarih aralığında gerçekleşeceğini belirten Memiş, hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Bu çağrı, altın sahiplerini geleceğe hazırlıklı olmaya davet ediyor.

MEMİŞ: "O TARİHTE ÇOK BÜYÜK ALIM FIRSATI YAŞANACAK"

Altın piyasasında heyecan dolu zamanlar yaşanıyor. Kapalıçarşı'nın gözü kulağı olan ekonomist İslam Memiş, yatırımcılara önemli bir uyarıda bulundu. Altın ons fiyatlarının 2176 dolar seviyesinde seyrettiğini belirten Memiş, geçen hafta yaşanan gerilemenin ardından piyasanın toparlanma eğiliminde olduğunu ifade etti.

Ancak, Memiş'in dikkat çektiği nokta, altın fiyatlarında kritik bir direnç seviyesinin oluştuğu ve bu seviyenin artık 2180 dolar olarak kabul edilmesi gerektiği. Önemli bir boşluğun olduğu alt sınırlara işaret eden Memiş, 2125 dolar seviyesine kadar bir düşüş yaşanabileceğini öngörüyor.

Dolar elinde bulunan yatırımcılarına seslenen Memiş, bu geri çekilmeyi bir fırsat olarak görmeleri gerektiğini vurguluyor. Çünkü, 2125 dolar seviyesinin ardından bir yükseliş trendi beklediğini ve xauusd paritesinin 2225 dolar seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Gram altın/TL'nin resmi kur tarafında 2300 lira seviyesinde seyrettiğini belirten uzmanlar, serbest piyasalarda ise 2417-2438 lira aralığında hareket ettiğini bildiriyorlar.

Geçtiğimiz hafta yaşanan geri çekilme sonrasında yatırımcılara önemli uyarılarda bulunan analistler, düşüşlerin önceden tahmin edildiğini ve panik yapmadan mantıklı hareket etmenin önemli olduğunu vurguladılar. Bu düşüşlerin kademeli alım fırsatları sunduğunu belirten uzmanlar, önümüzdeki 15 gün boyunca altın fiyatlarının sakin bir seyir izleyeceği konusunda yatırımcıları temin ettiler.

Bugün yaşanan sakin seyirde gerileyen altın fiyatlarına değinen uzmanlar, geçtiğimiz hafta 2538 lira seviyesine kadar yükselen gram altının şu anda 2438 lira olduğunu belirtiyorlar. Bu durum, geçen hafta ile bugün arasında tam 100 liralık bir düşüşü temsil ediyor.

Altın yatırımcıları için önemli bir döneme girilirken, uzmanlar alım fırsatlarının değerlendirilmesi ve piyasaların dikkatle takip edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmelerin yakından izlenmesi ve stratejilerin buna göre belirlenmesi yatırımcılar için hayati önem taşıyor.