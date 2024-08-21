Altın Fiyatları Stabil Seyir İzliyor

Altın Kilogram Fiyatı 2 Milyon 782 Bin Lira

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 782 bin lira olarak belirlenmiştir. Günlük hareketler, en düşük 2 milyon 750 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 789 bin lira seviyelerini görmüştür. Altın fiyatı bir önceki günde de aynı seviyede kapanmıştı.

Piyasa Verileri ve İşlem Hacmi

KMKTP'de gold işlemleri toplamda 3 milyar 99 milyon 407 bin 625,54 lira hacimle gerçekleşirken, bu süreçte 1.122,36 kilogram işlem yapılmıştır. Tüm metaller için işlem hacmi ise 3 milyar 422 milyon 173 bin 676,33 lira olarak kaydedilmiştir.

Öne Çıkan Kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kuruluşlar arasında NMGlobal, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Türkiye Vakıflar Bankası yer almaktadır.

İşlem Verileri

Aşağıda bugüne dair önemli işlem verileri bulunmaktadır: