Altın Fiyatları Stabil Seyir İzliyor

Altın Kilogram Fiyatı 2 Milyon 782 Bin Lira
İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 782 bin lira olarak belirlenmiştir. Günlük hareketler, en düşük 2 milyon 750 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 789 bin lira seviyelerini görmüştür. Altın fiyatı bir önceki günde de aynı seviyede kapanmıştı.
Piyasa Verileri ve İşlem Hacmi
KMKTP'de gold işlemleri toplamda 3 milyar 99 milyon 407 bin 625,54 lira hacimle gerçekleşirken, bu süreçte 1.122,36 kilogram işlem yapılmıştır. Tüm metaller için işlem hacmi ise 3 milyar 422 milyon 173 bin 676,33 lira olarak kaydedilmiştir.
Öne Çıkan Kurumlar
Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kuruluşlar arasında NMGlobal, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Türkiye Vakıflar Bankası yer almaktadır.
İşlem Verileri
Aşağıda bugüne dair önemli işlem verileri bulunmaktadır:
- Önceki Kapanış: 2.782.000 TL
- En Düşük: 2.750.000 TL
- En Yüksek: 2.789.000 TL
- Kapanış: 2.782.000 TL
- Ağırlıklı Ortalama: 2.779.497,37 TL
- Toplam İşlem Hacmi (TL): 3.099.407.625,54
- Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.122,36
- Toplam İşlem Adedi: 55