Altın fiyatları uçuşa geçti! O tarihte rekorun rekoru geliyor!

Ekonomist Atilla Yeşilada, geçtiğimiz gün altın ve Bitcoin piyasaları hakkında son gelişmeleri değerlendirdi ve yakın gelecekte altın fiyatının artabileceğini söyledi.

Altın fiyatlarında olası bir artış öngören Atilla Yeşilada, “Altın borcu olanlara kötü, tasarruf sahiplerine iyi haber var. Borçlular ve düğün planlayanlar için fiyatlarda rekor seviyeler görülüyor. Hızlı eylem gerekli olabilir.

TRUMP'IN BAŞKANLIĞI İLE BİTCOİN ETKİSİ

ABD seçimi ve Donald Trump başkanlığının piyasaya etkisini değerlendiren ünlü ekonomist, “Trump'ın başkan seçilmesi durumunda rtan jeopolitik risklerle birlikte Bitcoin ile altın gibi güvenli liman varlıklara olan talebin artabileceğine inanıyoruz. Jeopolitik belirsizlikler altındaki değeri de artırabilir." şeklinde konuştu.





Atilla Yeşilada, dolar endeksinde meydana gelen artışın Türkiye ekonomisine etkisine dikkat çekerken "Dolar endeksindeki yükseliş Türkiye'ye giren döviz miktarını azaltabilir. Ayrıca, Merkez Bankası'nın döviz kurunu kontrol etmesini zorlaştırabilir. Bu durum altın fiyatlarını da etkileyebilir." dedi.

KRİPTO PARA VARLIKLARINDA ARTIŞ

Donald Trump'ın kripto varlıklar hakkında olumlu tutumunun Bitcoin ile iğer kripto paraların da değer durumunu artırabileceğini söyleyen Atilla Yeşilada, "Trump'ın kripto varlıklara yönelik düzenlemeye karşı duruşu sektördeki baskıyı hafifletecek ve erişim alanını daha geniş yatırımcı kitlesine genişletmesine olanak tanıyacaktır. Bu, Bitcoin değerinde önemli derecede artışa yol açabilir” diye konuştu.

Atilla Yeşilada, Trump suikastının ardından 57 bin lira olan Bitcoin değerinin 65 bin dolara, Trump destekli altcoin değerinin ise 6 dolardan 10 dolara çıktığını anlatarak, "Bu tür olaylar, Kripto varlıklarının değeri hakkında ani yükselişlere neden olabilir" dedi.