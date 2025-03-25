Altın Fiyatlarında Düşüş: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 722 Bin Liraya Geriledi

Altının Kilogram Fiyatı Düşüş Göstermeye Devam Ediyor

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) verilerine göre, standart altının kilogram fiyatı gün içerisinde 3 milyon 722 bin liraya geriledi. Bu düşüş, altın piyasasında önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

Fiyat Aralığı ve İşlem Hacmi

Gün içinde en düşük 3 milyon 713 bin lira ve en yüksek 3 milyon 730 bin lira seviyesini gören altının kilogram fiyatı, önceki gün 3 milyon 729 bin liradan kapanmıştı. Toplam işlem hacmi 5 milyar 245 milyon 586 bin 363,56 lira olarak kaydedildi ve işlem miktarı 1.413,04 kilogram olarak gerçekleşti.

İşlem Yapan Kurumlar

Bugün altın borsasında en çok işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, QNB Bank, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Akbank yer aldı.

Bugünkü İşlem Verileri