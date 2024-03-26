Altın fiyatlarında ralli başladı! Uzman isimden altın borçlularını korkutan uyarı

Altın fiyatlarının süratli tırmanışı sürerken, ithalata konan kısıtlamalar nedeniyle piyasalarda altın bulunabilirliği giderek zorlaşıyor. Alış ve satış fiyatları arasındaki fark 250 Türk Lirasını geçti. Eğer kota uygulaması devam ederse, uzmanlara göre bu farkın daha da genişleyeceği öngörülüyor. Altın fiyatlarında beklenen yükseliş eğilimi göz önünde bulundurulduğunda, yıl sonuna doğru gram altın fiyatlarının 3500 ile 4000 Türk Lirası arasına ulaşması bekleniyor.

NEDEN ALTIN ALMAK GEREKİYOR?

Altın piyasasındaki canlılık sürerken, tanınmış ekonomist Tunç Şatıroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada altın yatırımının önemini vurguladı. Şatıroğlu’nun ifadelerine göre:

Altın, ivme kazandığında durması zor bir yatırım aracıdır olarak düşünülebilir. Bu eğilim devam ettiği sürece yatırımcılar için kazanç fırsatı sunar. Fakat bu eğilim sona erdiğinde, altın uzun süreler boyunca aynı kazancı sağlamayabilir.





Geçtiğimiz yıl Sayın Şimşek, "Büyük merkez bankaları çok büyük ihtimal faiz indirimine başlayacak" şeklinde bir öngörüde bulunmuştu. Ancak bu tahmin henüz hayata geçmedi ve beklenti hâlâ sürüyor. Bu durum, altın piyasası için olumlu bir gelişme olarak kabul ediliyor. Bu sebeple, altın yatırımı yapılabilir bir seçenek olarak görülüyor. Uzun süredir altın alımını önerdiğimi ve bu tavsiyeye uyanların kazanç sağladığını belirtmek isterim. Ne var ki, altın alımı konusunda; nereden ve nasıl yapılacağı, hangi yöntemlerle ve hangi fonlar aracılığıyla gerçekleştirilebileceği gibi detaylarda yardımcı olma imkanım bulunmuyor