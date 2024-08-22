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Altın Fiyatlarında Son Durum: Gram 2.731 Lira

Altın fiyatları, gram 2.731 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 4.570 lira, Cumhuriyet altını ise 18.208 liradan satılmakta.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 09:48
Altın Fiyatlarında Son Durum: Gram 2.731 Lira

Altın Fiyatlarına Güncel Bakış

Bugün altının gram fiyatı, %0.10 azalışla 2.731 liradan işlem görüyor. Dün 2.752 lirayı test eden fiyat, yoğun satışlar nedeniyle 2.735 liradan gününü kapatmıştı.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altın Fiyatları

Çeyrek altın 4.570 liradan, Cumhuriyet altını ise 18.208 liradan satılmakta. Bu fiyatlar, yatırımcılar açısından önemli bir gösterge.

Ons Fiyatındaki Değişiklikler

Altının ons fiyatı ise dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek 2.512 dolardan kapandı. Şu anda 2.505 dolar seviyesinden işlem görmekte, bu da %0.30 azalışı temsil ediyor.

Piyasalardaki Belirsizlikler

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, özellikle ABD Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar atacağı adımlara dair belirsizlik sürüyor. Fed, verilerin beklenildiği gibi gitmesi durumunda eylülde para politikasını gevşetmeyi düşünüyor.

Analist Görüşleri

ABD Çalışma Bakanlığı, işgücü piyasasında daha önce beklenilenden daha erken yumuşama meydana geldiğini açıklayan bir revizyon yaptı. Bu gelişmeler, Fed'in faiz oranlarını düşürme beklentilerini artırdı.

Öne Çıkan Piyasa Beklentileri

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu yıl içinde 100 baz puan faiz indirimine gitme beklentisi %85 seviyesine ulaşmış durumda. Bugün ayrıca Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haberlerin yanı sıra yoğun makroekonomik veriler de takip edilecek.

Teknik Görünüm

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.550 seviyesinin direnç, 2.450 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu belirtiliyor.

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