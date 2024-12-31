Altın Fiyatlarında Yükseliş: Gram 2.965 Lira, Çeyrek 4.910 Lira

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 2.965 liradan işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşe rağmen değer kazanan altın gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 oranında artışla 2.963 liradan tamamladı.

Bugün saat 09.50 itibarıyla, gram altının fiyatı önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 2.965 lira seviyesine ulaştı. Aynı dakikalarda çeyrek altın, 4.910 liradan, Cumhuriyet altını ise 19.550 liradan satılmakta.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda, önceki kapanışına göre yatay bir seyirle 2.608 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği ekonomik ve ticari polikalara ilişkin belirsizlikler, yılın son işlem gününde negatif bir seyir izlenmesine neden oldu. Yılbaşı tatili sonrası işlem hacimlerinin düşük kalması bekleniyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek yıl iki faiz indirimine gideceğinin tahmin edildiğini belirtirken, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin, yeni ABD yönetiminin politikalarının ve küresel ekonomik gelişmelerin fiyatlamaları etkileyeceğini kaydetti.

Bugün tahvil faizi yüzde 4,54 seviyesinde işlem görürken, dolar endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 108 seviyesinden işlem görmekte. Analistler, yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.580 dolar seviyesinin destek, 2.650 dolar seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.