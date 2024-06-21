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Altın ve dolar alacaklara kritik uyarı! İslam Memiş o tarihi işaret etti

Kurban Bayramının sona ermesi ile beraber vatandaş piyasadaki hareketliliğin nasıl olacağını merak edip araştırıyor. Uzman ekonomistten yatırırım yapmak isteyen vatandaşlara önemli uyarılar geldi. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 21.06.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 15:11
Altın ve dolar alacaklara kritik uyarı! İslam Memiş o tarihi işaret etti

Yatırırım yapmak isteyenlerin önceliği olan altın ve döviz ile ilgili ünlü ekonomistten yeni uyarılar geldi. Detaylar haberimizde…

dizi

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN VE DÖVİZ ALACAKLARA YENİ UYARI

Para piyasası uzmanı İslam Memiş, özellikle perşembe gününe değinerek uyarılarda bulundu.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV 100'deki köşesinde 'bayram tatili' sırasında altın ve borsaya ilişkin öngörülerini paylaştı.

Memiş, açıklamalarının yatırım tavsiyesi değil, öngörü olduğunu açıkladı.

Bu hafta Türkiye'de Kurban Bayramı tatili nedeniyle yurt içi piyasalar Perşembe gününe kadar kapalı olacak. Küresel piyasalarda piyasaları etkileyecek önemli bir ekonomik veri olmayacak. Önümüzdeki hafta Çin'de konut fiyatları, sanayi üretimi, perakende satışlar ve işsizlik oranına ilişkin verilerle başlayacak.

Salı günü Avustralya Merkez Bankası'nın faiz oranı kararı, Almanya'nın ZEW ekonomik hissiyatı ve çekirdek perakende satışlar, kırmızı kitap ve ABD'den sanayi üretimi verileriyle birlikte yakından izlenecek

Çarşamba günü İngiltere'nin Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) verilerinin yanı sıra Euro Bölgesi cari işlemler dengesi de yakından izlenecek.

Perşembe günü Çin'in kredi faiz kararı, Almanya'nın ÜFE, Türkiye tüketici güven endeksi, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'den haftalık işsizlik maaşı başvuruları önemli olacak.

Haftanın son günü Cuma günü Japonya'dan ulusal TÜFE ve PMI verileri, İngiltere'den perakende satışlar ve PMI verileri, Türkiye'den tarımsal girdi fiyat endeksi ve yurt dışı ÜFE verileri, Euro Bölgesi'nden PMI verileri ve S&P bileşik ve hizmet verileri yer alıyor. Amerika. Piyasalar PMI verilerini yakından takip edecek.

Almanya ve Çin'in sanayi üretim verilerinden gelecek ekonomik veriler küresel piyasalar üzerinde önemli bir etki yaratabilir.

Geçtiğimiz hafta altın ve gümüş fiyatlarında olumlu bir seyir yaşandı. Ne yazık ki direnç seviyelerini aşamadı. Bu hafta kar satışlarında bir artışa tanık olabiliriz. Perşembe gününe kadar ons tarafında kalacağız.

Dolar-TL kurunda yükseliş eğilimi gözlemledik. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz oranlarını değiştirme kararı geldi. Yatırımcılar faiz indirimi beklentisine piyasanın nasıl tepki vereceğini tahmin edebilir. Borsadaki vergi sorunu çözüldü. Ortadan kaybolmadı, sadece ertelendi.

Perşembe gününe kadar tatilinizin tadını çıkarın. Her ne kadar dış etken olsa da tatil öncesinde önlem alan kişiler doyasıya eğlenebilirler.

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