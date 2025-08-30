DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.463.383,24 -0,9%

Altın ve Döviz Fiyatları: Haftalık Değişim ve 2024 Sonu Karşılaştırması

Kapalıçarşı altınları ve serbest piyasadaki dövizlerin TL bazında hafta sonu fiyatları ile haftalık ve 2024 sonuna göre değişim oranları.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 11:09
Altın ve Döviz Fiyatları: Haftalık Değişim ve 2024 Sonu Karşılaştırması

Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa: TL Bazında Haftalık Fiyat Hareketleri

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazındaki fiyatları, geçen hafta ve bu hafta sonu itibarıyla ile haftalık ve 2024 sonuna göre değişim oranları aşağıda yer almaktadır.

Fiyatlar ve Değişim Oranları (TL)

Tablo Başlıkları: Yatırım Aracı / 2024 Sonu Fiyatı / Geçen Hafta Sonu Fiyatı / Bu Hafta Sonu Fiyatı / Haftalık Değişim (%) / 2024 Sonuna Göre Değişim (%)

Külçe Altın

2024 Sonu Fiyatı: 2.975,00 • Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 4.396,86 • Bu Hafta Sonu Fiyatı: 4.537,48Haftalık Değişim (%): 3,202024 Sonuna Göre Değişim (%): 52,52

Cumhuriyet

2024 Sonu Fiyatı: 20.180,00 • Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 29.709,00 • Bu Hafta Sonu Fiyatı: 30.651,00Haftalık Değişim (%): 3,172024 Sonuna Göre Değişim (%): 51,89

ABD Doları

2024 Sonu Fiyatı: 35,35804 • Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 41,01704 • Bu Hafta Sonu Fiyatı: 41,15Haftalık Değişim (%): 100,332024 Sonuna Göre Değişim (%): 16,38

Avro

2024 Sonu Fiyatı: 36,75 • Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 1047,67 • Bu Hafta Sonu Fiyatı: 2048,02Haftalık Değişim (%): 310,742024 Sonuna Göre Değişim (%): 30,67

İngiliz Sterlini

2024 Sonu Fiyatı: 44,30 • Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 8055,18 • Bu Hafta Sonu Fiyatı: 7055,42Haftalık Değişim (%): 800,442024 Sonuna Göre Değişim (%): 25,10

İsviçre Frangı

2024 Sonu Fiyatı: 39,04 • Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 1050,81 • Bu Hafta Sonu Fiyatı: 7051,37Haftalık Değişim (%): 601,102024 Sonuna Göre Değişim (%): 31,59

Not: Listede yer alan özel isimler ve sayısal veriler, kaynaktaki biçimi korunarak sunulmuştur.

İLGİLİ HABERLER

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Silajlık Mısır 30 Bin Dekara Çıkarak Hayvancılığı Güçlendiriyor
2
UYMSİB Başkanı Yazgan: Bursa Siyah İnciri AB Gümrüklerinde Bekletiliyor
3
Yatırım Fonları Haftalık Getiri %0,76, BES %0,65
4
Eylülde Yoğun Ekonomi Ajandası: Büyüme, Enflasyon, İhracat ve OVP
5
ABD Tarım Dışı İstihdam Beklentisi, Lisa Cook Krizi ve Nvidia Bilançosu
6
Haftanın En Çok Kaybettiren Yatırım ve Emeklilik Fonları
7
Haftanın En Çok Kazandıran Fonları: Foneria %56,66 ile Zirvede

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi