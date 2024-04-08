Altından bayram öncesi rekor seviye

Bir süredir yükselişini sürdüren altın fiyatları, bugün (8 Nisan) yükselişine devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesinde, haftanın ilk güne rekor kırarak başlayan altın fiyatları dikkat çekiyor. Ons altın fiyatı 2 bin 354 dolara kadar yükselirken, gram altın bugün 2 bin 419’a kadar çıkar rekor seviyeyi gördü.



Güncel altın fiyatları ise şu şekilde:

Gram altın alış: 2 bin 407.73 TL

Gram altın satış: 2 bin 408.35 TL

Çeyrek altın alış: 4 bin 66 TL

Çeyrek altın satış: 4 bin 416 TL

Yarım altın alış: 8 bin 84 TL

Yarım altın satış: 8 bin 458 TL

Cumhuriyet altını alış: 16 bin 245 TL

Cumhuriyet altını satış: 16 bin 596 TL