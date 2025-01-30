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Altının Kilogram Fiyatı 3 Milyon 192 Bin Liraya Ulaştı

Standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 192 bin liraya yükselerek yatırımcıların dikkatini çekti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:47
Altının Kilogram Fiyatı 3 Milyon 192 Bin Liraya Ulaştı

Altında yeni fiyat rekorları

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 192 bin lira olarak belirlendi. Bugün yapılan işlemlerde altın, en düşük 3 milyon 162 bin lira, en yüksek 3 milyon 195 bin lira seviyelerini gördü ve günü %0,7 yükselişle kapattı.

Dün gün sonunda 3 milyon 171 bin lira olan standart altının fiyatı, bu artışla birlikte dikkat çekici bir ivme kazandı. KMKTP'de toplam işlem hacmi ise 2 milyar 262 milyon 37 bin 476,49 lira, toplam işlem miktarı ise 712,78 kilogram olarak gerçekleşti.

Bugünkü İşlem Verileri

Altın borsasında günün en fazla işlem yapan kurumları arasında Uğuras Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz, AgaBullion Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Altınbaş Kıymetli Madenler öne çıktı.

Bugünkü işlemlere ilişkin detaylar şöyle:

  • Önceki Kapanış: 3.171.000 TL / 2.740,00 DOLAR/ONS
  • En Düşük: 3.162.000 TL / 2.740,00 DOLAR/ONS
  • En Yüksek: 3.195.000 TL / 2.780,15 DOLAR/ONS
  • Kapanış: 3.192.000 TL / 2.770,00 DOLAR/ONS
  • Ağırlıklı Ortalama: 3.177.577,09 TL / 2.760,94 DOLAR/ONS
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 2.262.037.476,49
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 712,78
  • Toplam İşlem Adedi: 43

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