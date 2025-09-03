DOLAR
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 708 bin 999,5 liraya yükseldi

KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 4 milyon 708 bin 999,5 liraya çıkarak yüzde 2,1 artış gösterdi; işlem hacmi 1,309 milyar TL oldu.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 16:46
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 708 bin 999,5 lira seviyesine çıktı.

Piyasa hareketleri

Gün içinde standart altının kilogram fiyatı en düşük 4 milyon 625 bin lira, en yüksek 4 milyon 708 bin 999,5 lira seviyelerini gördü. Gün sonunda fiyat, yüzde 2,1 artışla 4 milyon 708 bin 999,5 lira oldu.

Dün kapanış 4 milyon 610 bin lira olarak kaydedilmişti.

İşlem hacmi ve öne çıkan kuruluşlar

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 309 milyon 867 bin 418,22 lira, işlem miktarı ise 281,59 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 525 milyon 903 bin 990,57 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar: Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler.

Gün sonu verileri

Önceki Kapanış: 4.610.000,00 / 3.483,00

En Düşük: 4.625.000,00 / 3.483,30

En Yüksek: 4.708.999,50 / 3.547,00

Kapanış: 4.708.999,50 / 3.547,00

Ağırlıklı Ortalama: 4.686.674,40 / 3.496,98

Toplam İşlem Hacmi (TL): 1.309.867.418,22

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 281,59

Toplam İşlem Adedi: 19

