Altının kilogram fiyatı 4 milyon 970 bin liraya geriledi

KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 4 milyon 970 bin liraya geriledi; toplam işlem hacmi 9.567.908.185,20 TL, işlem miktarı 1.933,13 kg.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 16:51
KMKTP'de gün sonu verileri

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 970 bin lira oldu.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 787 bin lira, en yüksek 5 milyon 150 bin lira seviyeleri görüldü. Günün kapanışında fiyat yüzde 0,5 azalışla 4 milyon 970 bin liraya geriledi.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 993 bin 999,5 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 567 milyon 908 bin 185,2 lira, işlem miktarı ise 1933,13 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 80 milyon 458 bin 568,94 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar: Vakıf Katılım, Dünya Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış: 4.993.999,50 / 3.730,00

En Düşük: 4.787.000,00 / 3.601,08

En Yüksek: 5.150.000,00 / 3.761,45

Kapanış: 4.970.000,00 / 3.698,00

Ağırlıklı Ortalama: 4.936.298,37 / 3.740,93

Toplam İşlem Hacmi (TL): 9.567.908.185,20

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.933,13

Toplam İşlem Adedi: 135

