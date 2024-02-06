Ankara’da 12 Bin TL teminat bedeli ödeyen arsayı kapacak! İhaleye son 7 gün kaldı

Ankara’da arsa sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber duyuruldu. 12.200 TL teminat bedeli ödeyebilecek durumda olan 61 bin TL’lik arsanın sahibi olabilecek. İşte Milli Emlak tarafından duyurulan arsa satışının detayları…

Ankara’da 12 Bin TL teminat bedeli ödeyen arsayı kapacak! İhaleye son 7 gün kaldı
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Ankara'da arsa sahibi olma hayali kuranlar için sevindirici bir duyuru geldi. Milli Emlak tarafından yapılan duyuruya göre, 12.200 TL teminat bedelini karşılayabilenler, 61.000 TL tahmini ihale bedeliyle bir arsa sahibi olma şansına sahipler. İhaleye ilişkin tüm detaylar açıklandı! İşte Milli Emlak’tan sadece 61 bin TL’ye satışa çıkartılan arsa satışının detayları 

13 ŞUBAT’TA ARSA İÇİN İHALE YAPILACAK

Ankara'da arsa sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat resmi sitede paylaşıldı! Milli Emlak tarafından duyurulan arsa satışı için geri sayım başladı. İhale tarihi 13 Şubat 2024 olarak belirlendi. Saat 15:35'te gerçekleşecek olan ihalede 304,60 metre kare arsa uygun fiyattan satışta olacak. Ankara'da yapılacak olan ihaleyle ilgilenenlerin, ayrıntılı bilgi almak için Ankara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın resmi web sitesini ziyaret edebilecekleri belirtildi. 

SADECE 61.000 TL’YE 304,60 METRE KARE ARSA SATILACAK 

Eğer uygun fiyata Ankara’da arsa sahibi olmak istiyorsanız, 7 gün kalan ihale için şimdiden kolları sıvamanız gerekli! 61 bin TL’den satışa çıkartılan arsa fiyatına ne bir ev alabilirsiniz ne de ev…. Yatırım arıyorsanız, Milli Emlak’tan yatırım ayağınızın dibine geldi. 

Ankara’da 12 Bin TL teminat bedeli ödeyen arsayı kapacak! İhaleye son 7 gün kaldı

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