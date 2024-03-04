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Ankara’da akıllı telefon fiyatına akıllı yatırım! 23 bin TL'yi eşten dosttan bulan arsayı alacak!

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, tarihi ve doğal güzelliklerle çevrili Köseler Köyü’nde, Milli Emlak tarafından satışa sunulan bir arsa, alıcılar için büyük bir fırsat sunuyor. Arsanın metrekare fiyatı sadece 866,51 TL. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 04.03.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 19:53
Ankara’da akıllı telefon fiyatına akıllı yatırım! 23 bin TL'yi eşten dosttan bulan arsayı alacak!

Ankara’nın Beypazarı ilçesi, hem başkente yakınlığı hem de tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Bu ilçede, Köseler Köyü’nde bulunan bir arsa, Milli Emlak tarafından satışa sunuldu. Arsa, toplamda 91,17 m2’lik bir alanı kaplıyor ve metrekare başına fiyatı sadece 866,51 TL. Bu, bölgedeki diğer emlak seçenekleriyle karşılaştırıldığında oldukça uygun bir rakam olarak karşımıza çıkıyor.

ANKARA BEYPAZARI

Fırsat niteliğinde sunulan arsa, Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı Köseler Köyü’nde yer alıyor. Bu köy, ilçenin merkezine yaklaşık 10 km uzaklıkta. Köy, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla biliniyor. Köyde, 18. yüzyıldan kalma bir cami, bir hamam, bir çeşme ve bir kervansaray bulunuyor. 

Köyün çevresinde ise, ormanlar, dere ve şelaleler gibi doğal güzellikler mevcut. Arsa, bu köyün içinde, ana yola yakın bir konumda bulunuyor. Bu da, arsanın hem ulaşım hem de manzara açısından avantajlı olduğu anlamına geliyor.

AKILLI TELEFON FİYATINA ARSA!

Arsanın fiyatı ise bölgedeki diğer emlak seçenekleriyle karşılaştırıldığında oldukça cazip. Arsanın metrekare başına fiyatı sadece 866,51 TL. Bu, bölgedeki ortalama metrekare fiyatının yaklaşık yarısı. Buna karşılık, arsanın büyüklüğü de yeterli. Arsa, toplamda 91,17 m2’lik bir alanı kaplıyor. Bu da, arsanın hem konut hem de ticari amaçlı kullanılabileceği anlamına geliyor. Arsanın fiyatı, Milli Emlak tarafından belirlendiği için de güvenilir.

BEYPAZARI

Arsayı almak isteyen alıcı adaylarının, Milli Emlak tarafından düzenlenen ihaleye katılmaları gerekiyor. İhale, 06.03.2024 tarihinde saat 11:45’te Ankara’da yapılacak. İhaleye katılabilmek için, alıcı adaylarının 23.700,00 TL geçici teminat bedelini yatırmaları gerekiyor. 

İhale, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. İhale sonucunda, en yüksek teklifi veren alıcı adayı, arsanın sahibi olacak. Bu benzersiz fırsatı kaçırmamak için, ilgilenen alıcıların ihale tarihinden önce gerekli işlemleri tamamlamaları tavsiye edilir.

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