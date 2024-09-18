Ankara Teknoloji Üssü: Türkiye'nin Yeni Sanayi Merkezi

Ankara Teknoloji Üssü Kuruluyor

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin en büyük teknoloji üssü olması hedefiyle çalışmalara başladıklarını açıkladı. Ardıç, "Ankara Teknoloji Üssü, başkentimizin teknolojiye dayanan yüksek katma değerli üretimini daha üst seviyelere çıkaracaktır," dedi.

Bakan Kurum ile Sanayi Gelişimi Toplantısı

ASO'dan alınan bilgiye göre, Ardıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelerek sanayinin gelişimini ve yeni sanayi bölgelerinin kurulmasını ele aldı. Toplantıda, Ankaralı sanayicilerin talepleri Bakan Kurum'a aktarıldı.

Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma Çalışmaları

Ardıç, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası gerçekleştirilen yenilenme çalışmalarını da önemli bulduklarını ifade etti. Hatay'da kurulan konteyner kent projesinin yanı sıra, deprem bölgelerindeki sanayi tesislerinin yeniden faaliyete geçmesi için ASO tarafından başlatılan "tersine göç" kampanyasına da dikkat çekti.

Ankara'nın Yatırımcı Cazibesi

Son günlerde Marmara bölgesinden Ankara'ya sanayi arazisi tahsisi taleplerinin arttığını belirten Ardıç, Geri Dönüşüm İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kurulmasının önemine değindi. Ardıç, "Türkiye'de ilk olacak böyle bir OSB için Bakan Kurum'un desteği kritik," diye konuştu.

Ankara'nın İhracatında Yüksek Teknoloji Payı

Ardıç ayrıca, Oda'nın hazırladığı "Ankara'nın Dış Ticaret Analizi ve Teknolojik Boyut Çalışma Raporu" konusunda da bilgiler verdi. Raporda, Ankara'nın yüksek teknoloji ihracatı payının Türkiye ortalamasından belirgin şekilde yüksek olduğu vurgulandı.

Teknoloji Üssü ile Geleceğe Yatırım

Son olarak, Ardıç, Ankara Teknoloji Üssü'nün konumlanacağı sanayi havzalarının ve bölgelerinin önemine dikkat çekerek, "Hedefimiz, ülkemizin başkentini sanayi ve teknolojinin de merkezi haline getirmektir," dedi. Bakan Kurum da sosyal medya üzerinden yapılan toplantının çıktıları hakkında bilgi paylaşarak, ihracat ve teknoloji odaklı yatırımları tartıştıklarını belirtti.