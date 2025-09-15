Ankara Ticaret Odası Heyeti Minsk'te: Yeni İşbirlikleri ve Yatırım Fırsatları

Ankara Ticaret Odası Heyeti Minsk'te Yeni İşbirlikleri İçin Temaslarda Bulundu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ve beraberindeki heyet, dış ticaret imkanlarını artırmak ve yeni iş fırsatları oluşturmak amacıyla Belarus'un başkenti Minsk'te resmi ziyaretlerde bulundu.

Forumda Gündem: Dış Ticaret ve Ortak Yatırımlar

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Yılmaz, Minsk Kentsel Yürütme Komitesi himayesinde düzenlenen "Uluslararası Ekonomik İş Birliği Forumu"na katıldı. Forumda büyükelçiler, bakanlar ve uluslararası iş heyetleri yer alırken, dış ticaretin geliştirilmesi, ortak yatırım alanları ve yeni işbirliği imkanları masaya yatırıldı.

Yılmaz, forumdaki konuşmasında küresel ticaret ortamındaki ekonomik yaptırımlara dikkat çekti ve böyle bir dönemde ekonomik işbirliklerinin öneminin arttığını vurguladı. Yılmaz, konuşmasında şunları söyledi: "Makro ekonomik dengesi istikrarlı bir şekilde düzelmeye devam eden ülkemiz, son 20 çeyrektir büyümesini sürdürüyor. Büyüme kompozisyonunda sanayi ve teknoloji giderek güç kazanıyor. Türkiye, geniş iç pazarının yanı sıra serbest ticaret anlaşmalarıyla 1 milyardan fazla tüketiciye ulaşan bölgesel pazarlarla ticaret imkanı sağlayan ve çok uluslu şirketler için küresel bağlantılar sunan bölgesel bir merkez konumundadır."

Ankara'nın Rekabet Avantajları ve İhracat Verileri

Yılmaz, Ankara'nın son dönemde sanayi, ticaret ve turizm alanlarında kaydettiği gelişmeleri de aktardı. Ülke genelinde sayıları 2,5 milyonu bulan şirketlerin yaklaşık yüzde 7'sine ev sahipliği yapan başkentin, yüksek teknolojili sanayi üretiminde önemli bir üs haline geldiğini belirtti.

Yılmaz, Ankara'nın organize sanayi bölgeleri ve ihracat performansına ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "13 organize sanayi bölgesi, yüzde 100'e yakın doluluk oranıyla faaliyet gösteriyor. 2024 yılında 15 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren şehrimiz, ülkemizin toplam ihracatında yüzde 6'lık paya sahip durumda. Ankara'mız çok önemli bir alternatif olarak yatırımcılara fırsatlar sunuyor."

Heyetin Diğer Temasları

ATO heyeti ayrıca Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Minsk Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantı ve "Sanayi Parkı Çalıştayı"na katıldı. Heyet, ayrıca Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık'ı makamında ziyaret ederek ikili işbirliği imkanlarını görüştü.

Görüşmelerde, ticaret, yatırım ve sanayi alanlarında somut işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik adımların atılmasının hedeflendiği kaydedildi.

