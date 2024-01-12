Ankaralılara ekmek yemek haram oldu! Halk Ekmek'ten ekmeğe dudak uçuklatan zam

Büyükşehir Ankara’da vatandaş yaşadığı bu kadar geçim sıkıntısı ile baş etmeye çalışırken bir kötü haberde Halk ekmek için geldi. Detaylar haberimizde...







ANKARA'DA HALK EKMEĞE ZAM GELDİ

Ankara'da 1 Ocak'tan itibaren 210 gram ekmeğin fiyatı 8 Türk lirasına yükseldi.

Ankara Halk Ekmek de 5 Türk lirasına satılan 250 gram ekmeğin yarından itibaren 6,5 Türk lirasına satılacağı açıklandı.

Ankara Halk Ekmek'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek fabrikasında üretilen 250 gramlık normal ekmek ile vatandaşlarımızın bütçesine büyük katkı sağlamaktadır. Maliyetlerdeki yüksek artış nedeniyle piyasada satılan 210 gram normal ekmeğin fiyatı 8 TL'ye yükseltilmiştir. Bu artış nedeniyle Halk Ekmek'te fiyat artışı zorunlu hale gelmiştir. Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram normal ekmeğin perakende satış fiyatı 5 Ocak Cuma günü itibariyle kâr elde etmeksizin 6,5 TL olarak belirlenmiştir." Sözleri kullanıldı.