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Anneler babalar şimdi hapı yuttu! Artık yüzde 100 zamlı fiyatı ödeyecekler

Bu ödemelere yüzde 100 zam yapıldı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.07.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 21:48
Anneler babalar şimdi hapı yuttu! Artık yüzde 100 zamlı fiyatı ödeyecekler

Ödemeler yüzde 100 arttı! Anne babalar isyanda! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz

ÖDEMELER YÜZDE 100 ARTTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyurulara göre kreş ödemeleri 1200 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltildi. İBB Meclis görüşmelerinde Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü Yuvamız İstanbul çatısında yer alan fiyatların zamlanmasını teklif ederken 1200 TL olan fiyatlar 2 bin 500 TL'ye yükseltildi. 

yüzde 100 zam geldi

Aynı zamanda Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıya göre 30 yaşından gün alan öğrencilere İstanbulkart, aylık tam mavi kart, tam aktarma bedellerinde yüzde 10 indirim uygulanması kararlaştırıldı. İBB Bölgesel İstihdam Ofislerine başvuru yapan kişiler ise iş görüşmelerine gidebilmek için 3 ay boyunca dört sefer ücretsiz toplu taşımalardan faydalanabilecekler. 

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